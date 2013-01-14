تعطیلی دو ساله احداث ایستگاه مترو آزادی اصفهان

غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث خط یک متروی اصفهان که در حد فاصل میدان شهدا تا میدان امام حسین(ع) و حتی چهارباغ بالا تا قبل از آنکه مردم طعم خوش حمل و نقل سالم را تجربه کنند از مزاحمتها و دردسرهای آن مریض و کسل شدند.

وی گفت: درست است که مترو پرهزینه و از پروژهای سنگین اصفهان است اما متاسفانه به طول انجامیدن آن شکایت و نارضایتی فراوانی را برای کسبه شهر که در محدوده ایستگاه‌ها از عملیات ساختمانی متاثر شده‌اند بدنبال داشته است.

شیران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در چنین شرایطی تخصیص بودجه های عمرانی به این مهم از اولویت بالایی برخوردار نیازمند پیگیری مسئولین قطار شهری است.

این عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به وضعیت ایستگاه مترو در میدان آزادی نیز یادآور شد: ایستگاه مترو دو سال است به تعطیلی کشیده شده و به خاطر عدم آینده نگری لازم در طرح وسط میدان آزادی و تعجیل‌های بی مورد مدیریت شهری و حوزه عمران هنوز تکلیف خطوط یک و سه brt در ارتفاعات منفی 26، 20 و یک مشخص نشده است و فقط دو کشته (راننده عبوری و نگهبان بی گناه) را بر شهر تحمیل نموده است.

اینکه دائم فریاد بزنیم دولت پول نمی دهد چاره کار نیست

شیران تصریح کرد: اینکه دائم فریاد بزنیم دولت پول نمی‌دهد چاره کار نیست و ما نیز باید بدانیم با پولی که داریم کجا باید خرج و خدمت رسانی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای دوره سوم شورای شهر تا کنون در پی آن بودیم تا از طریق راه اندازی یک سامانه هوشمند چند منظوره برای تسهیل امورات حمل و نقل هنگانی و نیمه همگانی (تاکسیرانی) در بابهای اخذ کرایه از مسافرین، دستیابی به اطلاعات مبدا و مقصد و نقاط و یا خطوط پر تراکم و ... راه اندازی شود گفت: از آن زمان تا کنون حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و تاکسیرانی و اتوبوسرانی اقدامات متنوع و بسیاری را انجام داده که هنوز تکلیف آن هدف پوشش داده نشده است.

برخی فقط قصه های فنی برای ما می خوانند

شیران با اشاره به اینکه شرکتهای بومی و غیر بومی (غیر اصفهانی) فراوانی فراخوانده شده اند و بازدید از شهر و آن شهر بوده است گفت: متاسفانه هنوز پس از 6 سال خبری نیست و هر چهار پنج ماه یک بار یک مرتبه کارشناسان و خبرگان حوزه معاونت حمل و نقل و تاکسیرانی و اتوبوسرانی با در دست داشتن یک سیستم کامپیوتر دستی قصه های فنی برای اعضای شورا می خوانند.

این عضو شورای شهر در ادامه با گلایه از برخی طرحها گفت: تاکسیرانی اجبارا مبلغ چهار میلیون ریال نقدی و حدود بیست میلیون ریال اقساط را از رانندگان تاکسی خواسته تا برای آنها دستگاه کارتخوان هوشمند نصب کند و این مبلغ برای قشری که بیشترین زحمات را در حمل و نقل شهری می کشد و در این ترافیک نابسامان قابل تامل است.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که دارم در حال حاضر 160 نفر از رانندگان فرودگاه اصفهان به عنوان فاز نخست برای اجرایی کردن این طرح قرار گرفته که از اجرای آن ناراحت هستند.

شیران تصریح کرد: شرط اول چنین طرح‌هایی این نیست که درآمد زایی داشته باشد و یا اینکه باری اضافی به دست اندرکاران زحمت کش وارد شود.