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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

حیدریان:

لایروبی رودخانه های گلستان 55 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

لایروبی رودخانه های گلستان 55 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان اعتبار مورد نیاز برای لایروبی رودخانه های استان را سالانه 55 میلیارد ریال اعلام کرد.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 45 شاخه رودخانه اصلی به طول دو هزار و 700 کیلومتر در استان جریان داشته که نیازمند لایروبی است.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز گفت: با اینکه اعتبار مورد نیاز تامین نمی شود ولی هر ساله بخشی از رودخانه ها طبق اولویت لایروبی می شوند.

وی عنوان کرد: سالانه سعی می شود تا نقاط اولویت دار رودخانه های استان طبق برنامه لایروبی و ساماندهی شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: در مجموع 280 هزار هکتار از محدوده استان با مشکل آبگرفتگی مواجه است.

حیدریان خواهان تلاش مسئولان برای تامین اعبتار موردنیاز برای لایروبی رودخانه های استان شد.

کد مطلب 1790429

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