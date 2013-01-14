لایروبی رودخانه های گلستان 55 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 45 شاخه رودخانه اصلی به طول دو هزار و 700 کیلومتر در استان جریان داشته که نیازمند لایروبی است.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز گفت: با اینکه اعتبار مورد نیاز تامین نمی شود ولی هر ساله بخشی از رودخانه ها طبق اولویت لایروبی می شوند.
وی عنوان کرد: سالانه سعی می شود تا نقاط اولویت دار رودخانه های استان طبق برنامه لایروبی و ساماندهی شود.
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: در مجموع 280 هزار هکتار از محدوده استان با مشکل آبگرفتگی مواجه است.
حیدریان خواهان تلاش مسئولان برای تامین اعبتار موردنیاز برای لایروبی رودخانه های استان شد.
نظر شما