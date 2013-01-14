پاسخ وزارت جهاد به ادعای آلوده بودن برخی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر اینکه "چرا برخی محصولات کشاورزی آلوده هستند/پای چینی ها در میان است"، اعلام کرد: تمامی انواع کودهای شیمیایی دقیقا بر اساس استانداردهای مورد تایید موسسه تحقیقات آب و خاک تهیه و توزیع می گردد و لازم به یادآوری است که کودهای شیمیایی وارداتی که عمدتا پتاسه و فسفاته می باشند نیز در چارچوب برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع به میزان محدود و در قالب برنامه الگوی کشت و نیاز واقعی با کنترلهای لازم و بازرسی وارد و تماما در سال زراعی مورد نظر توزیع می شود.

وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد:کودهای شیمیای وارداتی مطابق استانداردهای بین المللی تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح از طریق مناقصه بین المللی خریداری می گردد و لذا واردات در انحصار کشور خاصی نیست.

بنابر اعلام این وزارتخانه، همچنین این کودها توسط شرکتهای بازرسی بین المللی مورد تایید بانک مرکزی مورد بازرسی و پس از تایید، مجوز حمل صادر و در مقصد نیز توسط شرکت بازرسی بین المللی مورد تایید بانک مرکزی نمونه برداری و پس از آزمایش توسط سازمان انرژی اتمی و تایید استاندارد بودن، تخلیه و مراحل توزیع آن انجام می پذیرد. در ضمن از میزان کل خرید صورت گرفته طی 5 سال گذشته (از سال 86 تا 90) تنها 18 درصد از کشور چین خریداری شده است.