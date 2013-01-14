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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

بر اساس سه‌گانه نادر ابراهیمی/

زندگی بنیانگذار انقلاب در جشنواره تئاتر فجر روایت می‌شود

زندگی بنیانگذار انقلاب در جشنواره تئاتر فجر روایت می‌شود

با تأیید هیأت بازبینی جشنواره تئاتر فجر، نمایش"دره گل زرد" برای حضور در بخش ویژه سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش با اقتباس از کتاب "سه دیدار" اثر زنده‌یاد نادر ابراهیمی به نویسندگی و کارگردانی مهدی حاصل‌پور روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش که به صورت اپیزودیک به کودکی، جوانی و میانسالی حضرت امام خمینی (ره) تا زمان انقلاب اسلامی می‌پردازد، از اوایل بهمن ماه سالجاری اجرای خود را در تهران آغاز خواهد کرد.
 
مرکز فرهنگی دانشجویی امام (ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی این نمایش را جهت اجرا در دانشگاه‌های سراسر کشور و آشنایی دانشجویان با تاریخ انقلاب اسلامی ایران و ابعاد شخصیتی بنیانگذار آن تولید کرده است.
 
چندی پیش یادگاری ریاست جهاد دانشگاهی، حجت الاسلام مبشری ریاست مرکز فرهنگی دانشجویی امام (ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی و جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر از تمرینات این نمایش دیدن کرده و نظرات خود را برای هرچه بهتر شدن کیفیت این نمایش به گروه اجرایی اعلام کردند. 

عوامل گروه اجرایی این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی حامد سقایان، مشاور مذهبی و تاریخی: حفیظ الله رفیعی
مدیر تولید:علی شعبانی، دستیار کارگردان: آیدین نهایتی، منشی صحنه: محسن روشنی، طراح صحنه و نور: سید مرتضی میرمنتظمی، ساخت و انتخاب موسیقی: سید وحید اولیایی، طراح لباس: آلما گشتاسب.
 
بهمن عباس‌پور، کیومرث قنبری، حامد دولت آبادی، مجتبی بتوندی، مهسا ایرج پور بازیگران این نمایش هستند.
 
کد مطلب 1790494

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