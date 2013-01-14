به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش با اقتباس از کتاب "سه دیدار" اثر زندهیاد نادر ابراهیمی به نویسندگی و کارگردانی مهدی حاصلپور روی صحنه خواهد رفت.
این نمایش که به صورت اپیزودیک به کودکی، جوانی و میانسالی حضرت امام خمینی (ره) تا زمان انقلاب اسلامی میپردازد، از اوایل بهمن ماه سالجاری اجرای خود را در تهران آغاز خواهد کرد.
مرکز فرهنگی دانشجویی امام (ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی این نمایش را جهت اجرا در دانشگاههای سراسر کشور و آشنایی دانشجویان با تاریخ انقلاب اسلامی ایران و ابعاد شخصیتی بنیانگذار آن تولید کرده است.
چندی پیش یادگاری ریاست جهاد دانشگاهی، حجت الاسلام مبشری ریاست مرکز فرهنگی دانشجویی امام (ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی و جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر از تمرینات این نمایش دیدن کرده و نظرات خود را برای هرچه بهتر شدن کیفیت این نمایش به گروه اجرایی اعلام کردند.
عوامل گروه اجرایی این نمایش عبارتند از مشاور کارگردان: مهدی حامد سقایان، مشاور مذهبی و تاریخی: حفیظ الله رفیعی
مدیر تولید:علی شعبانی، دستیار کارگردان: آیدین نهایتی، منشی صحنه: محسن روشنی، طراح صحنه و نور: سید مرتضی میرمنتظمی، ساخت و انتخاب موسیقی: سید وحید اولیایی، طراح لباس: آلما گشتاسب.
بهمن عباسپور، کیومرث قنبری، حامد دولت آبادی، مجتبی بتوندی، مهسا ایرج پور بازیگران این نمایش هستند.
نظر شما