جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان در ملایر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز همدان از ثبت نام بیش از 500 نفر از دانشجویان پیام نور در مسابقات سراسری قرآنی دانشجویان خبر داد.

حسین رضا طاهری اظهارکرد: تا کنون بیش از 500 نفر از دانشجویان این دانشگاه در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند و این آمار نسبت به سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.

طاهری افزود: ثبت نام هفدهمین مسابقه سراسری قرآنی دانشجویی همزمان در سراسر کشور آغاز شده و علاقمندان می توانند در فرصت مقرر به سایت مورد نظر مراجعه و پرینت ثبت نام خود رابه کانون قرآن و عترت دانشگاه پیام نور دهند.

طاهری بیان کرد: مرحله اول این دوره از مسابقات یکم اسفندماه سال جاری در مراکز دانشگاهی برگزار می شود و از این تعداد نفرات اول تا سوم هر رشته از هر دانشگاه به مرحله استانی راه می یابد.

عضویت هشت هزار و 24 نفر در کانون های پرورش فکری ملایر

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ملایر از ثبت نام و عضویت هشت هزار و 24 نفر در کانون های پرورش فکری ملایر خبر داد.

الهام خانجانی گفت: این مراکز ثابت در خیابان 10 متری، میدان باغ گل، میدان طالقانی ملایر و شهرهای سامن، جوکار و ازندریان قرار دارد.

وی افزود: اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گروه سنی بین هفت تا 16 سال هستند.

خانجانی از فعالیت کتابخانه پستی زیر نظر کانون پرورش فکری ملایر در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: این کتابخانه 12 روستای ملایر را زیر پوشش قرار داده و کتابها را به صورت پستی برای اعضا ارسال می کند.

ملایر میزبان جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان در رشته های نقاشی، گرافیک، کاریکاتور، نگارگری و طراحی در ملایر برگزار می شود.

این جشنواره در روزهای 17 و 18 بهمن ماه سالجاری در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ملایر برگزار می شود.

هنرمندان 18 تا 30 سال استان می توانند در یکی از بخش های مشخص شده در فراخوان شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره پنجم و زمان داوری آثار هشتم بهمن ماه است.

علاقمندان حضور در این جشنواره می توانند آثار خود را تا پنجم بهمن ماه به یکی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان و یا دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کتاب ارزشیابی مهارت نقشه کشی سازه در همدان چاپ شد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از چاپ کتاب ارزشیابی مهارت نقشه کشی سازه خبر داد.

سید مهدی باقری عنوان کرد: کتاب مجموعه سئوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت نقشه کشی سازه مطابق با عناوین استانداردهای مهارتی و آموزشی و مشتمل بر درسنامه، سئوالات نظری چندگزینه ای، پاسخ های تشریحی و آزمون های آزمایشی و عملی است.

وی درباره سرفصل های این کتاب اظهار کرد: این کتاب در شش فصل تألیف شده و به موضوعاتی از جمله ترسیم پلان فونداسیون، ترسیم پلان و جزئیات شناژ، ترسیم پلان و جزئیات اسکلت بتن آرمه، اسکلت فلزی، ترسیم نقشه های تیرهای مشبک، خرپا و قاب ها و نرم افزار اتوکد برای ترسیم سازه های فلزی و بتنی پرداخته است.

باقری بیان کرد: این کتاب برای مهارت آموزان، دانش آموزان کار و دانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان قابل استفاده است.

27 عنوان برنامه در دهه فجر توسط آموزش و پرورش همدان اجرا می شود

مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: 27 عنوان برنامه در دهه فجر امسال توسط آموزش و پرورش این استان اجرا می شود.

عباس حسنی محتشم افزود: نواختن زنگ انقلاب در مدارس همزمان با ورود تاریخی امام راحل به ایران از مهمترین برنامه های این دهه است.

وی اظهار داشت: یکی از ارکان مهم ستاد دهه فجر کمیته دانش آموزی و فرهنگیان است که باید با برنامه های اجرایی و عملیاتی متناسب با سلیقه دانش آموزان و فرهنگیان آماده شود.

وی ایجاد امید و نشاط ملی در بین دانش آموزان، فرهنگیان و اولیا را در ایام دهه فجر و هفته وحدت بسیار مهم ارزیابی کرد.

اسامی داوران جشنواره فرهنگی و ادبی غدیر در همدان اعلام شد

داوران بخشهای نخستین جشنواره فرهنگی و ادبی غدیر از سوی دبیرخانه این جشنواره در حوزه هنری استان همدان معرفی شدند.

براساس اعلام دبیرخانه نخستین جشنواره فرهنگی و ادبی غدیر، تا پایان مهلت ارسال آثار، تعداد 1850 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

بر پایه این گزارش، در بخش وبلاگ‌نویسی 128 وبلاگ ثبت شد که داوری آنها بر عهده مجید ارتقایی خواهد بود و بخش شعر با 84 اثر و داوری علی سلیمانی و بخش داستان‌کوتاه با 28 اثر و داوری سمیرا ابوترابی برگزار می‌شود.

در بخش کتابخوانی نیز تعداد1610 پاسخ‌نامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که توسط این دبیرخانه داوری خواهد شد.

گفتنی است حوزه هنری استان همدان و بنیاد بین‌المللی غدیر نمایندگی استان همدان نخستین جشنواره فرهنگی و ادبی غدیر را در سه بخش کتاب‌خوانی، شعر (سنتی و نو) و داستان‌کوتاه با گستره استانی و یک بخش وبلاگ‌نویسی با گستره سراسری فراخوان داد مه 9 بهمن‌ماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

برپایی نمایشگاه مجازی سوگواره خوشنویسی حضرت زهرا(س)

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان همدان از برپایی نمایشگاه مجازی از برخی آثار سوگواره حضرت زهرا(س) در پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان همدان خبر داد.

طیبه شایسته گفت: این نمایشگاه تعداد 22 اثر خوشنویسی از هنرمندان استان که در سوگواره حضرت زهرا(س) شرکت کرده بودند را در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه هنری همدان به نشانی www.arthamadan.ir به معرض نمایش درآورده است.

گفتنی است خانه خوشنویسی حوزه هنری استان همدان در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) دو همایش بداهه‌نویسی با موضوع اشعار و احادیث پیرامون بانوی دو عالم در محل سالن نگارخانه حوزه هنری استان همدان برگزار کرد که در این کارگاه‌ها 65 اثر در گرایش‌های مختلف خوشنویسی نظیر نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ تولید و نشست نقد این آثار نیز روز چهارشنبه 29 شهریور با حضور خوشنویسان، علاقمندان و فعالان خانه خوشنویسی حوزه هنری استان همدان برگزار شد.