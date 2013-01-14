  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

شماره 69 فصلنامه علمی ـ پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شد

شماره 69 فصلنامه علمی ـ پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشی خردنامه صدرا، شصت و نهمین شماره خود را به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا روانه بازار نشر نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات متنوعی منتشر شده است. مسأله‌ بداء در مکتب تشیع از اکبر فایدئی، قاعده مفروض هر یک از ضربهای منتج قیاس اقترانی حملی نوشته اصغر عین اله زاده صمدی، تبیین و ارزیابی نظریه اعراض فردی به مثابه بدیلی برای نظریة کلا‌سیک، رضا ماحوزی از جمله این مقالات است.
 
پارادایم پیچیدگی و همگرایی معرفت شناختی با واقعگرایی اسلا‌می به قلم حسین اسکندری و واکاوی جایگاه خلاقیت هنری در حکمت صدرا با تکیه بر عالم امر و ابداع تألیف محمد علی‌آبادی، قاسم کاکایی، محدثه غدیری‌نیا از دیگر مقالات منتشره است.
 
چکیده مقالات شماره های مختلف خردنامه صدرا در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد.
 
علاقمندان همچنین می توانند جهت تهیه خردنامه از طریق پست با شماره تلفن 88153594-021 (واحد فروش و مشترکین بنیاد) تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1790508

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