  1. بین الملل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

بنیامین نتانیاهو:

اوضاع سوریه را از نزدیک زیر نظر داریم/ احداث دیوار حائل در نزدیکی جولان

اوضاع سوریه را از نزدیک زیر نظر داریم/ احداث دیوار حائل در نزدیکی جولان

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه این رژِیم اوضاع سوریه را از نزدیک دنبال می کند، از احداث دیوار حائل در نزدیکی بلندیهای اشغالی جولان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو پس از بازدید از منطقه مرزی سوریه و فلسطین اشغالی گفت: اسرائیل از نزدیک اوضاع سوریه به ویژه مسائل مربوط به سلاح شیمیایی در این کشور را از نزدیک پیگیری می کند.

وی افزود: کابینه اسرائیل به زودی احداث دیوار حائل در مرزهای سوریه در منطقه نزدیک به بلندی های جولان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که افراد مسلح ارتش آزاد سوریه بر بسیاری از مناطق مرزی مشترک با فلسطین اشغالی سیطره پیدا کرده اند و تنها اراضی نزدیک به شهر القنیطره همچنان تحت کنترل نیروهای ارتش سوریه است.

کد مطلب 1790510

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