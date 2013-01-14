افتتاح نخستین درمانگاه هلال احمر در مدینه

سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین گروه پزشکی پیش پرواز عمره مفرده 91-92 امروزعازم سرزمین وحی می شوند گفت: اعزام این تیمها با همکاری و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت، موسسه عمره سعادت و مرکزپزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر انجام می شود.



وی افزود: تیمی که امروز از فرودگاه مهرآباد عازم عربستان می شود متشکل از 15 نفر پرسنل مرکزپزشکی حج وزیارت است که شامل پزشکان ، کادر پرستاری، تکنسین دارویی، کارشناسان بهداشت و.... در آن حضور دارند.



ریاض گفت: اعضای این تیم به محض ورود به عربستان نسبت به راه اندازی درمانگاه های این مرکز در مدینه اقدام می کنند.



وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که در طول موسم عمره چه تعداد تیم پزشکی به عربستان اعزام خواهند شد گفت: پیش بینی اولیه ما اعزام 14 گروه است که در صورت نیاز افزایش خواهد یافت.