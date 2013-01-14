به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سالجاری به بررسی اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین پرداخته است.

در چکیده این گزارش آمده است: حاملهای انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید و به عنوان کالای مصرفی خانوارها، به عنوان کالای نهایی، نقش بسیار مهمی در تعیین هزینه‌های تولید و میزان مخارج خانوارها ایفا می‌کند که نوسان قیمت هر قلم از این حاملها، نوساناتی در هزینه‌های تولید، میزان مخارج مصرف کننده و تورم ایجاد خواهد کرد.

در این گزارش می خوانیم: میزان این نوسان بسته به وزن هر یک از حاملها در سبد کل یا در مجموعه تولید و مصرف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. این وزن به دو بخش بار مستقیم و بار روانی (غیرمستقیم) قابل تقسیم است. بار روانی، انتظارات خانوارها و تولیدکنندگان را شکل می‌دهد و بار مستقیم تأثیر مستقیم نوسانات قیمت را منعکس می‌کند.



لذا در این گزارش اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین بررسی شده است. به این منظور ضمن بررسی روند مصرف داخلی بنزین طی دوره زمانی 90-1383، روند قیمت اسمی و واقعی نیز مورد بررسی قراگرفته اند. نتایج حاصل از سناریوها و مطالعات انجام شده این واقعیت را نشان می دهند که به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً 2 درصد افزایش می‌یابد.



به گزارش مهر، اگر فرض کنیم دولت بخواهد قیمت بنزین را به 1050 تومان (یکی از سناریوهای موجود) افزایش دهد، در این صورت نسبت به بنزین یارانه ای 400 تومانی، 162 درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حساب، افزایش تورم ناشی از این محل 32 درصد خواهد بود. حال اگر بنزین 400 تومانی، 2000 تومان شود، در این صورت تورم ایجادی از این محل 80 درصد خواهد بود.