8 هزار مورد در ارزیابی بیمارستانهای کشور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدسجاد رضوی اظهار داشت: در ارزیابی بیمارستانها 8000 مورد بررسی می شوند که بحث حاکمیت بالینی یکی از مهمترین شاخصها در این زمینه است.

وی افزود: حاکمیت بالینی شامل یکسری اصول و مبانی درمانی ثابت شده است که باید در بیمارستان ها رواج یابد و در ارزیابی بیمارستانها نقش زیادی دارند.

رضوی ادامه داد: اجرای حاکمیت بالینی از آنجا مهم است که موجب رعایت بیشتر حقوق و ایمنی بیمار می شود.

رئیس مرکز نظارت بر درمان و اعتبار بخشی وزارت بهداشت گفت: اصول حاکمیت بالینی از مدیریت بیمارستانها گرفته تا ارتقای پرسنل و توجه به راهنماهای بالینی همه و همه در اعتباربخشی بیمارستان نقش دارند.

وی تاکید کرد: اگر بیمارستانی نمره اعتباربخشی اش خوب باشد بودجه و اعتبارش افزایش می یابد.