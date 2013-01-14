مسئولان شهرستان لنگرود برای جذب اعتبارات مشاغل خانگی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر امروز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت مشاغل خانگی شهرستان لنگرود افزود: همه باید دست به دست هم دهند و در راستای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان تلاش کنند.

وی اظهارداشت: با جدیت در زمینه ایجاد اشتغال باید گام برداشت چرا که ریشه خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی در معظل بیکاری است.

فرماندار لنگرود گفت: کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از جمله اهداف و تکالیف مورد تصریح در اسناد بالادستی همچون سند چشم ‌انداز و قوانین پنج ساله توسعه کشور است.

وی درباره اثرات مفید مشاغل خانگی در حمایت از تولید ملی کشور افزود: اشتغال در جامعه به معنی شکوفایی اقتصادی آن جامعه است. هر قدر اعضایی که در یک خانوار کار می کنند بیشتر باشد برای خانوار این فائده را دارد که بار اقتصادی بر دوش یک نفر نمی افتد و زندگی وضعیت مطلوب تری پیدا می کند.

محمد بیگی همچنین درباره دیگر آثار مفیدمشاغل خانگی اظهار داشت: مشاغل خانگی نیروی توانمند جامعه را در راستای شکوفایی وضعیت اقتصادی خانوار، جامعه و حتی محل و منطقه آماده می کند.

وی تاکید کرد: توسعه مشاغل خانگی به دلیل حمایت و اهمیتی که دارد می ‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌ های اقتصادی جامعه داشته باشد.

فرماندار لنگرود ادامه داد: بدون شک برای رسیدن به اهداف سند چشم ‌انداز 20 ساله نظام باید در حوزه اقتصاد فعالیت ‌های گسترده ‌ای را انجام داد که حمایت از توسعه مشاغل خانگی یکی از ضرورت‌ های اصلی به حساب می ‌آید.