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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

طبق اعلام سایت تاریخ و آمار/

"پدرو پروئنکا" برترین داور سال 2012 شد

"پدرو پروئنکا" برترین داور سال 2012 شد

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال "پدرو پروئنکا" را به عنوان برترین داور سال 2012 برگزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال روز دوشنبه اسامی برترین داوران سال 2012 را از نگاه آمار اعلام کرد که "پدرو پروئنکا"ی پرتغالی در صدر این فهرست قرار گرفت.

بر این اساس پروئنکا با 174 امتیاز در صدر رده بندی قرار گرفت، "کونیت چاکر" از ترکیه با 73 امتیاز دوم شد و "هوارد وب" از انگلستان با 72 امیتاز سوم شد.

"ویکتور کاسای" مجار (50)، "ولفگانگ استارک" از آلمان (40)، "روشن ایرماتف" ازبک (35)، "دمیر اسکومینا" اسلوونیایی (26)، "ویلمار رولدان" کلمبیایی (20)، "فلیکس بریچ" آلمانی (15) و "استفان لانوی" از فرانسه و "نیکولا ریتزولی" از ایتالیا هر دو با 13 امتیاز در رده‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

کد مطلب 1790538

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