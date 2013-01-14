همایش تجلیل از واقفین و فعالان عرضه وقف کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وقف صبح دوشنبه همایش تجلیل از واقفین و فعالان عرضه وقف استان کردستان با حضور استاندار کردستان، امام جمعه موقت سنندج، جمعی از ماموستایان و روحانیون و متولیان و هیئت امنای بقاع متبرکه و مساجد استان در سنندج برگزار شد.

این همایش به منظور گرامیداشت هفته وقف و نهادینه کردن این کار خیر و خداپسندانه در میان افراد مختلف جامعه برگزار شد تا مردم بیش از پیش با برکات وقف در جامعه اسلامی آشنا شوند.

گفتنی است در در حال حاضر در سطح استان کردستان بیش از هزار و 500 موقوفه وجود دارد که این تعداد موقوفه بیش از 14 هزار رقبه دارد.

بر اساس همین گزارش در سطح استان کردستان در حال حاضر 85 درصد از موقوفات سند دار هستند و در مجموع چهار هزار جلد سند موقوفات صادر شده است.

در پایان این همایش از واقفین و فعالان عرصه وقف سطح استان کردستان با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.

در این مراسم همچنین مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان و امام جمعه موقت سنندج نیز سخنرانی کردند.