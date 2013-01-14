انتصاب تاج به عنوان سرپرست سازمان لیگ برتر قانونی است

هوشنگ نصیرزاده در گتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کناره‌گیری غلامرضا بهروان از ریاست سازمان لیگ و انتصاب مهدی تاج ضمن بیان مطلب فوق گفت: در اساسنامه قبلی فدراسیون فوتبال نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال رئیس سازمان لیگ نیز بود اما در اساسنامه جدید شرایط به گونه دیگری است.

وی در همین خصوص افزود: طبق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در امور کمیته مسابقات حتما نباید رئیس سازمان لیگ باشد با اینکه سازمان لیگ زیر مجموعه کمیته مسابقات است.

نصیرزاده تاکید کرد: درحال حاضر سازمان لیگ به عنوان یک شرکت و موسسه تجاری به ثبت رسیده است و فردی که به عنوان سرپرست جدید آن انتخاب شده حتما نیاز نیست عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باشد و کسی که به عنوان سرپرست سازمان لیگ برگزیده می شود باید برای ریاست، رای لازم را در مجمع سازمان لیگ بدست آورد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بهروان از سمت خود کناره گیری کرده و استعفا نداده است طبق قانون وی همچنان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال است مگر آنکه در مجمع آینده فدراسیون فوتبال تصمیم دیگری گرفته شود.