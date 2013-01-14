اتحادیه اروپا طرحی برای از سرگیری مذاکرات سازش ارائه نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که اتحادیه اروپا هیچ طرحی را برای به جریان انداختن مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه نکرده است.

وی با بیان اینکه تا این لحظه خبری درباره طرح اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات سازش به طرف فلسطینی مخابره نشده است، تاکید کرد: بدون توقف فوری شهرک سازی و آزادی اسیران فلسطینی، مذاکرات معنایی نخواهد داشت.

اظهارات عریقات پس از آن بیان می شود که منابع اروپایی حاضر در قدس شریف اعلام کرده بودند اتحادیه اروپا در حال تدوین یک طرح سیاسی مفصل برای از سرگیری مذاکرات سازش است و این طرح پس از تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی در ماه مارس به طرف های فلسطینی و صهیونیستی ارائه خواهد کرد.

این طرح، جدول زمانی برای تکمیل مذاکرات سازش درباره تمام مسائل مورد مناقشه صلح در سال 2013 را مشخص خواهد کرد.