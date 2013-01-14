به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده صبح دوشنبه در آئین تجلیل از دست اندرکاران دومین همایش کارآفرینان برتر شهرستان دامغان که در 30 آذر ماه برگزار شد در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر دامغان با تقدیر و تجلیل از دست اندرکاران برگزاری دومین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر دامغان اظهار داشت: باید کوشید زمینه تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شهرستان دامغان را برگزاری همایش های تخصصی فراهم کرد.

وی تصریح کرد: اگر مشارکت و همکاری دستگاه های اجرای استان و شهرستان دامغان نبود ما امروز شاهد موفقیت و دستاوردهای خوب این همایش نبودیم.

زارع زاده خاطرنشان ساخت: امروز نگاه به کارآفرین و سرمایه گذار نگاه مثبت و ارزنده ای است و باید تلاش کرد تا زمینه جذب کارآفرین و سرمایه گذار در شهرستان دامغان که با مشکل بیکاری و کمبود سرمایه گذار مواجه است با برگزاری چنین همایش هایی مهیا و فراهم شود.

دبیر اجرایی دومین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر شهرستان دامغان افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که از سوی مقام عظمای ولایت نامگذاری شده است باید در پایان سال عملکردی خوب در زمینه بحث کارآفرینی و حمایت از سرمایه گذار و تولیدات ایرانی داشته باشیم که این موضوع به همت و تلاش همه ما مسئولان برمی گردد.

زارع زاده گفت: استقلال اقتصادی و متکی بودن به تولیدات داخلی از نیازهای امروز جامعه ما بوده که از این طریق باید بکوشیم وابستگی خود را به نفت و واردات کالاهای خارجی کاهش دهیم.

شهردار دامغان نیز در این آئین اظهار داشت: شاخصه های اجتماع با برگزاری چنین همایش هایی نمایان می شود.

مسلم نصرتی افزود: گام های خوبی در راستای برگزاری دومین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر در شهرستان دامغان برداشته شد و امیدواریم این دستاوردها و عملکردها برای برگزاری همایش های آتی مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: تقویت بحث کارآفرینی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید در تمامی بخش ها و نقاط کشور به ویژه شهرستان دامغان که با مشکل و معضل بیکاری مواجه بوده در سرلوحه کار قرار گیرد.

در این آئین از 44 نفر شامل مدیران دستگاه های اجرایی، مسئولین کمیته ها و خبرنگاران و اصحاب رسانه و خبرگزاری ها که در برگزاری دومین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر شهرستان دامغان نقش آفرین بودند با اهداء لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد.