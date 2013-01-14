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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

با هدف ارتقا کیفیت پخت نان؛

بیش از 60 نانوای بافقی در دوره های آموزشی پخت نان شرکت کردند

بیش از 60 نانوای بافقی در دوره های آموزشی پخت نان شرکت کردند

بافق - خبرگزاری مهر: 62 نانوای بافقی در یک دوره آموزشی سه روزه با نحوه پخت نان تافتون و چانه گیری آن آشنا شدند.

معاون غله استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روشهای صحیح پخت نان تافتون بر ضرورت توجه نانوانیان به این روش ها و نحوه پانه گیری برای پخت بهتر این نوع نان تاکید کرد.

علی پایدار همچنین با بیان اینکه ارتقا سطح آگاهی و مهارت نانوایان برای پیشگیری از ایجاد ضایعات نان ضروری است، گفت: این آموزشها  نقش مؤثری در بهبود و ارتقا کیفیت نان دارد.

دوره آموزش نانوایان بافقی به همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای و شورای آرد و نان بافق با هدف ارتقا کیفیت پخت نان در بافق برگزار شده است.

در پایان این دوره برای  شرکت کنندگان پس از گذراندن آزمون تئوری و عملی گواهینامه بین المللی پخت نان صادر می شود.

کد مطلب 1790575

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