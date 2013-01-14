به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که دومین فیلم بلند سینمایی بهنام بهزادی که در بخش سودای سیمرغ سی و یکمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، در بخش بین‌الملل نیز به رقابت می‌پردازد.

پیش‌بینی می‌شود، فیلم "قاعده تصادف" یکی از آثار قابل توجه این دوره از جشنواره فجر باشد. به طوریکه در بین هیات انتخاب بیشترین آرا را کسب کرده است. این فیلم به زودی برای حضور در بخش بین الملل زیرنویس خواهد شد.

این فیلم به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان می‌پردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی‌احمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعون‌پور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، با حضور: امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان و تدوینگر: بهنام بهزادی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، صدابردار: یداله نجفی، رشید دانش. دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فاطمه زیوری، منشی صحنه: سیمین آزادی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، مدیرتدارکات: جوادرضا سلیمانی، مدیرتولید و مجری طرح: ابراهیم زاهدی‌فر و تهیه‌کننده: بهنام بهزادی.

"تنها دوبار زندگی می‌کنیم" اولین فیلم بلند سینمایی بهزادی بود که در جشنواره فیلم فجر و نیز در اکران عمومی مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.