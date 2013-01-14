سامانه الکترونیکی ثبت وقایع ازدواج و طلاق راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این سامانه افزود: ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر تا قبل از این سیستم مکانیزه، به صورت کاملاً سنتی انجام میشد که با راه اندازی این سامانه الکترونیکی، ثبت همه وقایع ازدواج و طلاق از طریق آن انجام میشود.
وی بیان داشت: با شروع به کار این سامانه و بالا رفتن امنیت جامعه زمینههای سوء استفاده و جعل اسناد به حداقل میرسد.
جمادی با بیان اینکه این نهاد با اجرای تدابیری در راستای پیشگیری از وقوع جرم، زمینه امنیت را فراهم آورده، افزود: قوه قضائیه همگام با دیگر قوا و نهادها در راستای توسعه همه جانبه کشور قدم برداشته است.
رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فراسازمانی است، اظهار داشت: بالا بردن امنیت و دسترسی به اطلاعات مجرمین و تدابیری برای شناسایی افراد موضوعی بسیار مهمی در این راستا تلقی میشود.
جمادی تصریح کرد: در این سامانه مشخصات افراد و هویت اصلی آنها به صورت آنلاین قابل مشاهده است و در صورت مغایر بودن مشخصات افراد، میتوان اسناد و مدارک جعلی افراد را شناسایی کرد.
وی افزود: با وارد کردن کد ملی هویت فرد مشخص شده و از طریق ارتباط با ثبتاحوال، به پر کردن اوراق شناسایی نیازی نیست و آمار دقیق از طریق این سامانه ارائه میشود.
نظر شما