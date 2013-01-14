به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد شاعری صبح دوشنبه در پانزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد اظهار داشت: در کشور می‌توانیم توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم و به محیط زیست هم آسیبی نرسد.

وی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های سازمان حفاظت محیط زیست روی منابع انتشار آلاینده‌ها، حدود 70 درصد منابع انتشار صنعتی ثابت و متحرک است و 30 درصد دیگر منابع آلاینده مربوط به فعالیت‌های معدنی و شهری می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بر همین اساس با همکاری شورای محیط زیست استانداردهای سبزی را تصویب و بر اساس آن واحدهای نمونه را انتخاب کردیم.

وی گفت: منابع آلاینده را شناخته‌ایم و برنامه‌ریزی گسترده‌ای را با بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مرتبط آغاز کردیم که نتیجه آن طرح جامع کاهش آلودگی هوای کشور بود.

شاعری با بیان اینکه انرژی خوراک صنایع کشور است ادامه داد: متأسفانه ما در میزان مصرف انرژی و نوع انرژی دچار چالش‌هایی هستیم که باید این چالش‌ها بهبود پیدا کند.

به گفته وی، اقدامات خوبی در این قسمت انجام شده است. ۱۳.۵ میلیارد دلار برای بهبود کیفیت سوخت در کشور سرمایه‌گذاری شده است.

قائم ‌مقام سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: رویکرد ما در استفاده از انرژی در حال تغییر است و صنعتگران این رویکرد را باید به عنوان راهبرد دنبال کنند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندهای صنعتی دومین رویکرد ما در سازمان حفاظت محیط زیست است گفت: در حال حاضر دیگر مجوز به تولید سوخت یورو 4 به پایین را نمی‌دهیم و همچنین دیگر اجازه استقرار پالایشگاههایی که پسماند خود را مدیریت نکنند را نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: همچنین دیگر به واحدهای صنعتی که با تکنولوژی‌های قدیمی بخواهند فعالیت کنند اجازه استقرار نمی‌دهیم.

به گفته وی راهبرد سوم سازمان حفاظت محیط زیست انطباق محصولات صنعتی با استاندارد روز دنیا است. متأسفانه ما ۴ تا ۶ برابر متوسط دنیا میزان استفاده از انرژی داریم و استفاده از انرژی نو و جدید در کشور ما صفر است.

شاعری افزود: بیش از 300 واحد صنعتی در فراخوانی که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد شرکت کردند که طی سه مرحله 120 واحد صنعتی را انتخاب کرد.