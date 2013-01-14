142کارگاه آموزش دبیران در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از پنج هزار نفر ساعت درکارگاههای آموزشی ویژه دبیران استان آموزش داده شده است.

وی اظهار داشت: این کارگاهها توسط سرگروه های آموزشی استان درمقاطع راهنمایی، متوسطه و فنی وحرفه ای در دوماهه اول سال تحصیلی ارائه شده است.

وی عنوان کرد: این کارگاهها در راستای دانش افزایی وارتقاء سطح علمی وتبادل تجارب دبیران درشهرستانها و مناطق استان برگزار می شود.

رضایی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین تصریح کرد: در راستای ارائه ایده های جدید آموزش و رفع مسائل ومشکلات موجود در آموزش درس عربی دوره راهنمایی، فراخوانی برای آثار وابتکارات عملی دبیران عربی استان درسال تحصیلی جاری ارائه شده است.

وی افزود: این امر در راستای نیل به اهداف سندتحول بنیادین واعتلای فرهنگ پژوهش وارائه راهکارهایی جدید آموزشی انجام می شود.

رئیس گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی آموزش وپرورش استان اظهار داشت: دبیران درس عربی می توانند آثار وابتکارات عملی خود در راستای خلاقیت در تدریس، بکارگیری روشهای نو و فعال در تدریس، استفاده از تجهیزات هوشمند درفرایند یاددهی و یادگیری و محتوای الکترونیکی رادرقالب سی دی، کتاب، مقاله و دست ساخته تا 20 بهمن ماه سال جاری به واحد گروههای آموزشی آموزش وپرورش ارسال کنند.