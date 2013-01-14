  1. بین الملل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

کسری بودجه 11 میلیارد دلاری صهیونیستها/ بحران اقتصادی ادامه دارد

کسری بودجه 11 میلیارد دلاری صهیونیستها/ بحران اقتصادی ادامه دارد

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی با اعلام کسری بودجه 11 میلیارد دلاری این رژیم، بر ادامه بحران اقتصادی در مناطق اشغالی صحه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که کسری بودجه واقعی این رژیم بالغ بر 39 میلیارد شیکل (10.6 میلیارد دلار) است.

بنا بر اعلام منابع اقتصادی رژیم صهیونیستی، این کسری بودجه بر اثر رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی و مخارج بیش از حد و غیر قابل پیش بینی این رژیم حاصل شده است.

مشکلات اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی به اندازه ای بود که ساکنان فلسطین اشغالی را به اعتراضات ضد دولتی فراخواند و این تظاهرات در بسیاری از موارد با خودسوزی صهیونیست ها در اعتراض به بی عدالتی اجتماعی و مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه صهیونیست همراه بود.

کد مطلب 1790596

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