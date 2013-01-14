اعزام چهار هزار دانش آموز پسر خراسان جنوبی به راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه اولین اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان پسر از 30 دی ماه در استان آغاز می شود، افزود: اعزام دانش آموزان تا 12 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 369 دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان در استان واجد شرایط اعزام به این اردو ها هستند، بیان کرد: 420 فرهنگی بردار نیز به این اردوها اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی 105 روحانی و 120 راوی نیز در قالب این کاروان ها به اردو اعزام خواهند شد.

وی طول مدت این اردو را پنج روز ذکر کرد و اظهارداشت: دانش آموزان سه روز را در مسیر و دو روز را از مناطق جنگی و زیارتگاه های راهیان نور دیدن خواهند کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی عنوان کرد: دانش آموزان از مسیر بیرجند، طبس، اصفهان و خرم آباد به این اردوها اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه 20 کاروان دانش آموز پسر با 103 دستگاه اتوبوس به این اردوها اعزام می شوند، تصریح کرد: در این دوره از اعزام کاروان ها کوچکتر شده تا تا کیفیت خدمات دهی بالاتر برود و آسیب ها نیز کمتر شود.

سرهنگ قاسمی گفت: در قالب هر کاروان چهار دستگاه اتوبوس اعزام می شوند.