برنامه های مساجد استان سمنان در دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان، مساجد را سنگر انقلاب و مهمترین پایگاه نیروهای انقلابی برشمرد وگفت: مسجد مکان اصلی اجرای برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر نیز است.

وی مبحث بیداری اسلامی و الگو گرفتن ملت ها از انقلاب اسلامی ایران، آسیب شناسی و شناخت چالش های انقلاب را از محورهای برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر عنوان کرد و افزود:عدم آگاهی به آسیب ها و چالش های نظام باعث می شود در آینده با چالش های بزرگتری روبه رو شویم.

حجت الاسلام حسینی دیدار مدیران کانون های استان با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در مراکز شهرستان ها، بازدید مدیران کانون های سمنان از نیروی هوایی سمنان، سخنرانی روسای 13 کانون در خصوص سبک زندگی اسلامی در مساجد، دیدار منتخبین کانون های سمنان با خانواده معزز شهدا اسلامی وجنگ تحمیلی، حضور اعضای کانون های استان در راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری ویژه برنامه دهه فجر در 35 کانون فرهنگی هنری مساجد استان سمنان را از مهمترین برنامه های مساجد در دهه فجر برشمرد.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان انقلاب اسلامی -جوانان وخود باوری، انقلاب اسلامی-سبک زندگی وتحکیم بنیاد خانواده، انقلاب اسلامی –ایثار وشهادت، انقلاب اسلامی- استقلال-آزادی-جمهوری اسلامی را از عناوین روزهای دهه فجر در مساجد عنوان کرد.

آگاهی دادن جوانان توسط پیشکسوتان انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام حسینی افزود: دشمنان نظام در طول 34 سال از عمر شکوهمند انقلاب اسلامی با توجه به شرایط زمانی توطئه‌های مختلفی را علیه کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی هوشیاری مردم نسبت به توطئه‌های دشمن را ضروری دانست و یادآور شد: آگاهی دادن جوانان توسط پیشکسوتان انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئول کمیته استانی برنامه های دهه فجر مساجد استان سمنان اجرای برنامه‌های دهه فجر در مساجد را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: سوق دادن برنامه‌های دهه فجر در مساجد علاوه بر حفظ این پایگاه دینی موجب ناکامی دشمن می‌شود.

حجت الاسلام حسینی گفت: در فرهنگ دینی ما مسجد پایگاه قوی مردمی بوده و تنها برای اقامه نماز و قرائت قرآن نیست بلکه در مورد تمامی مسائل اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و قضایی مربوط به اداره جامعه باید در آنجا تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دشمن تحریم ها را به نهایت رسانده و با دستاویز کردن گرانی و تورم سعی در ایجاد نارضایتی در مردم و ناکارآمد جلوه دادن نظام و رو در رو کردن مردم با نظام دارد اظهار داشت: باید مثل همیشه نقشه دشمنان را نقش برآب کنیم.