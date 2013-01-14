افزایش مبتلایان به ایدز در خراسان شمالی/ لزوم آموزش و اطلاع رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری در حالی که شش مورد ناقل ویروس ایدز در خراسان شمالی شناسایی شد و تعداد مبتلایان به ایدز در این استان به 25 نفر رسید، بنا به گفته کارشناسان امر چندین برابر این تعداد نیز هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته اند.

عدم آگاهی، درک و توجه مردم و به خصوص جوانان به راههای انتقال ویروس HIV، به این ویروس شانس ورود به بدن اشخاص بیشتر و شیوع آن در جامعه را می دهد و هیچ تفاوتی هم ندارد که این اشخاص به کدام قشر تعلق داشته باشند.

پیش از این کارشناس مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از شناسایی شش نفر ناقل ویروس HIV ایدز در استان خبر داده بود.

رضا فاضلی گفته بود که آمار مبتلایان به ایدز در خراسان شمالی در حال حاضر 25 مورد است که شش نفر از این افراد در سال جاری شناسایی شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه ویروس مولد ایدز از طریق تماس‌های معمولی منتقل نمی‌شود، تصریح کرده بود: ویروس مولد ایدز از طریق تماس‌های معمولی نظیر دست دادن، در آغوش کشیدن، روبوسی کردن، عطسه و سرفه، استفاده از ظروف و وسایل غذاخوری مشترک و استخر عمومی و نیش حشرات منتقل نمی‌شود.

فاضلی روابط نامشروع جنسی و استفاده مشترک از سرنگ‌های آلوده را دو راه عمده انتقال بیماری ایدز عنوان کرده و افزوده بود: HIV با تماس جنسی با فرد مبتلا، استفاده مشترک از وسایل تزریق و یا دیگر ابزار تیز و برنده نظیر تیغ سلمانی و سوزن خالکوبی آلوده، انتقال خون و فرآورده‌های خونی آلوده و از مادر مبتلا به نوزاد، وارد بدن می‌شود.

کارشناس مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرده بود: با وجود آن که سه دهه از شناخت بیماری ایدز می‌گذرد اما هنوز حدود 40 میلیون نفر مبتلا به این ویروس زندگی می‌کنند و حدود 30 میلیون نفر به دلیل این بیماری جان باخته‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیش از 24 هزار نفر مبتلا به این بیماری در کشور شناخته شده‌اند، گفته بود: 91.5 درصد این تعداد را مردان و هشت و نیم درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند و حدود 47 درصد از مبتلایان در گروه سنی 25 الی 34 سال قرار دارند که بالاترین نسبت در بین گروه‌های سنی را به خود اختصاص داده است.



ایدز ریشه در اعتیاد تزریقی، بیکاری، فقر و فحشا دارد

رییس واحد پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت و درمان شهرستان شیروان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: ایدز یا HIV یکی از مخاطرات شغلی حرفه های پزشکی و قشر جوان و فعال جامعه به حساب می آید و در بسیاری ازکشورها ریشه در اعتیاد تزریقی، بیکاری، فقر و فحشا و ... دارد.

مهین کوشا افزود: در حالی که کشورهای پیشرفته جهان در طی چند دهه اخیر مشکل بیماریهای واگیردار را تا حد زیادی حل کرده و تمامی توان و امکانات خود را برای مبارزه با بیماریهای غیر واگیر از جمله بیمارهای قلبی عروقی و سرطان ها متمرکز کرده بودند، ناگهان در سال 1981 میلادی(1360 شمسی) نوعی بیماری عفونی(ایدز) در دنیا پیدا شد که به سرعت در همه نقاط جهان گسترش یافت و امید به ریشه کنی بیماریهای واگیردار را حتی در کشورهای پیشرفته تبدیل به یاس کرد.

وی اظهار داشت: در سرتاسر جهان هر ساله میلیون ها انسان به ویروس HIV آلوده می شوند و ایدز تاکنون جان انسانهای زیادی را گرفته است.

کوشا افزود: بسیاری از مردم درباره ایدز اطللاعات اندکی دارند اما متاسفانه کسانی هم هستند که ابتدایی ترین آگاهی های لازم را درباره اینکه بیماری ایدز و ویروس HIV چیست، ندارند.

وی با بیان اینکه ویروس ایدز عمدتا گلبول های سفید از نوع لنفوسیت را مورد حمله قرار می دهد، عنوان کرد: این ویروس سیستم دفاعی بدن را مورد تهاجم قرار داده و باعث اختلال فعالیت آن می شود.

کوشا با اعلام بر اینکه بهترین راه مقابله با این بیماری، آموزش و اطلاع رسانی است، تصریح کرد: یک مرکز مشاوره در شهرستان بجنورد و یک پایگاه مشاوره در شهرستان شیروان به منظور کاهش آسیب‌ها و کنترل این بیماری، راه اندازی شده است.

رییس واحد پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت و درمان شهرستان شیروان با بیان اینکه ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی یا Acquired Immunodeficiency Syndrome عبارت است از مجموعه نشانه های بالینی ناشی از اختلال سیستم ایمنی بدن که به دنبال عفونت با ویروس HIV در بدن ایجاد می شود، می گوید: سیستم دفاعی آسیب دیده در فرد مبتلا به ویروس HIV توانایی مقابله و کشتن ویروس ها و میکروب هایی که تا پیش از این مزاحمتی برای وی نداشتند را ندارد، دفاع بدن روز به روز کاهش می‌یابد تا حدی که هر عامل بیماری زایی هر چند ضعیف باشد فرصت پیدا می‌کند که بدن را به شدت بیمار کند.

کوشا می افزاید: ایدز یک حالت به شدت وخیم است که در این مرحله بدن دفاع بسیار ضعیفی در برابر هر نوعی از عفونت و بیماری را دارد.

وی اظهار می دارد: فرد HIV مثبت فردی است که ویروس وارد بدن او شده و در خون او مشاهده شده است اما الزاما علائم بیماری ایدز را ندارد و فرد مبتلا به ایدز نیز فردی است که تقریبا در مراحل پیشرفته عفونت قرار دارد و به دنبال وجود ویروس در خون و تکثیر آن علائم بیماری ظاهر می شود.

به گفته او، اولین علائم عفونت HIV حدود یک الی شش هفته بعد از تماس ظاهر می شود، این علائم که فقط در 50 درصد از موارد ممکن است بروز کند؛ شامل تب، خستگی، بثورات پوستی، بزرگ شدن غدد لنفاوی، ضعف، گلودرد، کاهش وزن، درد عضلات و مفاصل، سردرد، تهوع و استفراغ و اسهال است که این مرحله یک تا سه هفته طول کشیده و خودبه خود بهبود می یابد.

این کارشناس بهداشت و درمان می گوید: پس از این مرحله فرد وارد یک مرحله بدون علامت می شود که ممکن است تا 10 سال طول بکشد، در این مرحله فرد هیچگونه علائمی ندارد و گاهی بطور تصادفی با یک آزمایش خون تشخیص داده می شود، لذا این مرحله اهمیت بسیار زیادی از نظر انتقال بیماری دارد.

وی اضافه می کند: پس از این مرحله فرد به مرحله ایدز می رسد، در این مرحله بدن به دلیل ضعف سیستم ایمنی به انواع بیماری های مختلف با علائم گوناگون مبتلا می شود.

کوشا معتقد است: در این مرحله علائم اصلی ایدز شامل کاهش وزن بیشتر از 10 درصد، اسهال مزمن بیشتر از یک ماه و تب های متناوب یا ثابت بیش از یک ماه و علائم فرعی شامل سرفه پایدار به مدت بیش از یک ماه، عفونت پوستی منتشر همراه با خارش، تبخال های عود کننده، برفک دهانی، عفونت تبخالی مزمن پیشرونده و منتشر و بزرگ شدن عمومی غدد لنفی مشاهده می شوند.



راه های انتقال

به گفته کوشا، شایعترین راه سرایت ویروس ایدز در دنیا تماس جنسی است، ویروس ممکن است از فرد آلوده به شریک جنسی او منتقل شود و بنا به اعلام مراکز جهانی آلودگی از طریق تماس جنسی ٨٠ درصد کل موارد را شامل می‌شود.

وی تصریح می کند: وجود بیماریهای مقاربتی مثل سوزاک، سفلیس و همچنین زخمهای دستگاه تناسلی خطرآلودگی را چند برابر خواهد کرد و در این مورد زنان بیشتر در معرض خطر آلودگی به وسیله شریک زندگی خود قرار دارند چرا که احتمال انتقال از مرد به زن بیشتر از زن به مرد است.

رییس واحد پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت و درمان شهرستان شیروان، استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به صورت مشترک در بین معتادین تزریقی را یکی دیگر ازشایع ترین راه ‌های سرایت ویروس HIV می داند و یاد آور می شود که این راه انتقال، دومین راه شایع در جهان و اصلی ترین راه انتقال در ایران محسوب می شود.

وی همچنین استفاده از خون و فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس HIV را از دیگر راه‌های انتقال ذکر می کند و می افزاید: خون قدرت آلوده کنندگی بالایی دارد ولی خوشبختانه امروزه تمامی خون های اهدایی از نظر وجود این ویروس بررسی می شوند.

به گفته او، سرایت ویروس HIV از مادر آلوده به کودک ممکن است در دوران حاملگی، هنگام وضع حمل یا کمی بعد از زایمان انتقال یابد و شیر دادن یکی از راه‌های سرایت آلودگی از مادر به فرزند است.

این کارشناس بهداشت و درمان تصریح می کند: در کودکان، آلودگی به ویروس HIV به سرعت به طرف ایجاد بیماری ایدز پیشرفت می‌کند و شانس زنده ماندن کودک کم است.

کوشا، پیوند اعضا از بافت‌های آلوده، خالکوبی و تاتو با سوزن مشترک آلوده، سوراخ کردن گوش توسط سوزن و وسایل آلوده، استفاده از وسایل شخصی مثل مسواک و تیغ ریش تراش شخص بیمار و ختنه با وسایل آلوده را از دیگر راه‌های سرایت این ویروس عنوان می کند.

ایدز بیمار خود را انتخاب نمی کند

به گفته این کارشناس بهداشت و درمان، ممکن است کسی ویروس HIV را در بدن خود داشته باشد ولی ظاهرا کاملا سالم به نظر برسد، بنابراین تنها راه مطمئن تشخیص آلودگی و یا عدم آلودگی به ویروس ایدز انجام آزمایش خون در آزمایشگاه است.

کوشا می افزاید: از زمان ورود ویروس به بدن انسان تا زمانی که شواهد آزمایشگاهی ظاهر می شود،‌ممکن است فاصله زمانی بین دو هفته تا شش ماه طول بکشد که به آن دوره پنجره می گویند، در این دوران شخص آلوده بوده و می تواند دیگران را نیز آلوده کنند، ولی ممکن است هیچ یک ازعلایم بالینی و آزمایشگاهی متداول را در خود بروز ندهد.

وی تصریح می کند: متاسفانه در حال حاضر واکسن و درمان قطعی برای بیماری ایدز وجود ندارد اما ترکیبات دارویی متعددی جهت جلوگیری از تکثیر بیشتر ویروس و تخفیف علائم و عوارض بیماری وجود دارد که بر حسب تشخیص پزشک در موارد مقتضی در اختیار افراد قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عدم آگاهی، درک و توجه مردم و به خصوص جوانان به راههای انتقال ویروس HIV، به این ویروس شانس ورود به بدن اشخاص و شیوع آن در جامعه را می دهد.