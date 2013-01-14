راهیان نور بستر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهارکرد: شناخت افکار عمومی دانش آموزان پیرامون دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با فلسفه جهاد در راه خدا با توجه به مقتضیات زمان از اهداف راهیان نور است.

وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان دختر در آبان و آذر ماه سال جاری انجام شد، بیان کرد: 94 درصد سهمیه دانش آموزان دختر به این اردوها اعزام شدند.

وی بیان کرد: در قالب اردوهای راهیان نور دانش آموزان دختر سه هزار و 400 دانش آموز، 333 فرهنگی، 88 راوی، 257 نفر عوامل اجرایی و 400 نفر نیروی خدماتی اعزام شدند.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه اعزام دانش آموزان به این اردها اجباری نیست، ادامه داد: دانش آموزان به شکل داوطلب به این اردوها اعزام می شوند اما باید آن را به عنوان یک ضرورت معرفی کنیم.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی سرانه هر دانش آموز برای اعزام به این اردوها را 100 هزار تومان اعلام کرد و گفت: 50 درصد اعتبار از سوی آموزش و پرورش و 50 درصد دیگر آن از سوی سپاه انصار الرضا استان تامین می شود.

موسوی نژاد از اعزام بیش از 5 هزار و 59 نفر از خراسان جنوبی به اردوی راهیان نور خبر داد و افزود: این تعداد شامل بیش از چهار هزار و300دانش آموز پسر و690نفر عوامل اجرایی است.