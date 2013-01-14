راه ارتباطی 10 روستای آذربایجان شرقی همچنان مسدود است

اکبرآگاه وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی بارش شدید برف در آذربایجان شرقی ، شهرستان های چاراویماق هشترود ، مراغه و میانه به دلیل موقعیت جغرافیای و کولاک دچار یخبندان شدند.

وی با اشاره به مسدود شدن راه های اصلی و فرعی این شهرستان ها در ساعات اولیه بارندگی اظهار داشت: محورهای مواصلاتی اصلی و 200 روستا در مناطق جنوبی استان مسدود شده بود که در حال حاضر راه های ارتباطی 190روستای در شهرستان های چاراویماق هشترود ، مراغه و میانه باز شده است.

رئیس نگهداری راه های آذربایجان شرقی با بیان اینکه راه های ارتباطی 10روستا در آذربایجان شرقی مسدود است ، تصریح کرد: درحال حاضر سه روستا در شهرستان چاراویماق ، سه روستا در شهرستان هشترود ، دو روستا در شهرستان مراغه و دو روستا نیز در شهرستان میانه به دلیل نامناسب بودن وضعیت راه های ارتباطی غیر قابل دسترسی هستند.

اکبرآگاه وظیفه با تاکید بر اینکه راه های مو اصلاتی روستاها در مناطق زلزله زده ارسباران باز است ، گفت: در اثر بارش برف سنگین ، راه های مواصلاتی 10روستا در شهرستان ورزقان مسدود شده بود که در حال حاضر به همت معاونت راهداری آذربایجان شرقی راه ارتباطی این روستاها باز است.