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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

شرفی به مهر مطرح کرد:

حضور دو بازیکن جدید در ترکیب برق شیراز/به حاشیه ها توجهی نداریم

حضور دو بازیکن جدید در ترکیب برق شیراز/به حاشیه ها توجهی نداریم

شیراز- خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال برق شیراز گفت: در بازی مقابل شهرداری یاسوج دو بازیکن جدید در ترکیب تیم فوتبال برق شیراز حضور دارند.

 اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : به دلیل مصدومیت دو نفر از بازیکنان برق شیراز این افراد از لیست باشگاه خارج شدند و به جای آنها محسن رحیمی و حامدریاحی(دروازبان) به ترکیب تیم اضافه شدند.

 وی ادامه داد: در بازی مقابل شهرداری یاسوج برق شیراز محروم و مصدومی ندارد به گونه ای که با حضور مجدد ستار زارع در تیم و با اضافه شدن نفرات جدید به طور حتم تیم به روزهای اوج خود باز می گردد.

به حاشیه ها توجهی نداریم

 سرمربی تیم فوتبال برق شیراز همچنین بیان کرد: زمانی که تیم نتیجه مطلوب کسب نمی کند بسیاری افراد به دنبال برهم زدن آرامش آن تیم هستند اما در شرایط کنونی  در تیم برق شیرازبه حاشیه ها توجهی نداریم و با تمام وجود برای کسب نتایج مطلوب در ادامه مسابقات فوتبال لیگ دسته یک تلاش می کنیم.

شرفی تاکید کرد: اتحاد و همدلی ایجاد شده در تیم  فوتبال برق شیراز به طور حتم باعث موفقیت تیم در بازی های آینده و در ادامه حضور در لیگ برتر مسابقات  فوتبال کشورمی شود

درهفته 16 مسابقات فوتبال لیگ دسته یک کشور در گروه ب چهارشنبه 27 دی ماه ساعت 14 تیم فونبال" برق شیراز" در یاسوج به مصاف  تیم فوتبال"شهرداری یاسوج"می رود.

کد مطلب 1790623

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