به گزارش خبرنگار مهر، قسمت چهارم برنامه "مکث" ساخته اسلام فتحی فردا سه‌شنبه 26 دی‌ماه با موضوع قاچاق از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

ساخت این برنامه سه سال به طول انجامیده و عوامل "مکث" با همکاری یکی از ارگان‌ها از امکان تصویربرداری زمینی، هوایی و دریایی استفاده کرده‌اند.

قسمت چهارم این مستند درباره قاچاق در مرزهای جنوبی است، قسمت پنجم که هفته آینده روی آنتن می‌رود، موضوع قاچاق در مرزهای شرقی را مورد توجه قرار می‌دهد و قسمت ششم مجموعه نیز به قاچاق در شهرهای داخلی خواهد پرداخت.

بررسی و نمایش چگونگی و چرایی قاچاق در ایران و آسیب‌هایی که این امر به اقتصاد کشور وارد می‌کند در "مکث" مورد توجه قرار می گیرند.