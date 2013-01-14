همایش خیرین مدرسه ساز شهرستان باشت برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان باشت صبح دوشنبه دراین همایش گفت: تشکیل مجمع خیرین درسطح شهرستان بسیار لازم وضروری است و باید دراین راه تلاش کنیم.

حجت الاسلام عبودی افزود: سرمایه گذاری در آموزش وپرورش دارای ثواب دائمی ماندگار وجزء باقیات وصالحات است.

وی بیان داشت: آموزش وپرورش با اجرایی کردن سند تحول بنیادین نیاز به همراهی، همدلی ومشارکت عمومی آحاد جامعه به ویژه خیرین دارد.

امام جمعه شهرستان باشت با بیان اینکه انجام کار خیر وخداپسندانه درمسیر گسترش فرهنگ تعلیم وتربیت بسیار ارزشمند است، عنوان کرد: در راستای اجرای سند تحول بنیادین درآموزش و پرورش همکاری همه دستگاههای دولتی ومشارکت عمومی مردم ضروری است.

حجت الاسلام عبودی تصریح کرد: کسانی که از مال و دارایی خود در راه خدا انفاق می کنند، از رستگاران هستند و کسانی که در تعلیم و تربیت جامعه نقشی دارند، سعادت دنیا و آخرت را برای خود رقم می زنند.