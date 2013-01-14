  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماری لوگریک

استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماری لوگریک

پیوند سلولهای بنیادی می تواند برای افراد مبتلا به بیماری ALS یا لوگریک بسیار امید بخش باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک مطالعه با خبر موفقیت آشکار پیوند سلولهای بنیادی در مدلی از موش ها به بهبودی افراد مبتلا به اسکلروز جانبی آمیو تروفیک (ALS) یا لوگریک وعده داده است.

براساس این گزارش محققان با قراردادن مدلی از موش های آزمایشگاهی مبتلا به بیماری (ALS) تحت تزریق سلولهای بنیادی انسان گرفته شده از سلولهای بنیادی قلب و نخاع (IPSCS) مشاهده کردند که پس از تزریق سلولهای بنیادی به نخاع موشها مهاجرت کرده و چند برابر می شوند.
 
نتایج حاصل از این گزارش نشان می دهد پیوند سلولهای بنیادی به طور قابل توجهی توانست طول عمر موش ها را تا 20 روز افزایش داده و عملکرد سیستم عصبی، عضلانی آنها را تا 15درصد بهبود بخشد.
 
به گفته محققان ALS یک بیماری دژنراتیو (تحلیل برنده عصبی) کشنده و پیشرونده است که در حال حاضر هیچ درمانی ندارد اما یافته های این مطالعه با استفاده از سلولهای بنیادی در آزمایشات کلینیکی بالینی انسانی در آینده می تواند راه امید بخشی بر پایه سلولها برای درمان این بیماری و یا سایر بیماریهای دستگاه عصبی باشد.
 
نتایج این تحقیق از سوی آکادمی مغز و اعصاب آمریکا اعلام شده است.
کد مطلب 1790634

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