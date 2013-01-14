اجرای طرح مشارکت سرمایه گذاری در کارخانه کمپوست آزادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سردار زاده ظهر دوشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با سرمایه گذار بخش خصوصی و سازمان همیاری برای توسعه کارخانه آزادشهر افزود: این تفاهم نامه به منظور مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی و استناد به ماده 19 ائین نامه مالی شهرداریها جهت سرمایه گذاری در کارخانه کمپوست آزاد شهر جهت تولید کود آلی و گرانوله و همچنین بازیافت پلاستیک در این سایت انجام شد.

وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه کلیه امور مربوط بر اساس مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره دو سازمان مدیریت پسمان د سازمان همیاری در خصوص اجرای طرح مشارکت سرمایه گذاری در فرایند تولید کود گرانوله و ورمی کپوست و همچنین بازیافت پلاستیک و راهبری کارخانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.



سردارزاده گفت : در این تفاهم نامه سرمایه گذار موظف به حفظ منافع سازمان و تلاش در جهت نگهداری بهینه از دستگاهها و تجهیزات است.



وی در این خصوص خاطرنشان کرد: کلیه فرایند پردازش ، تولید و استحصال توسط سرمایه گذار انجام می پذیرد و کلیه ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده توسط سرمایه گذار باید مورد تایید کارشناسان سازمان مدیریت پسماند قرار گیرد.



وی در پایان گفت: مطالعات گسترده ای در بخش تولید انرژی و سوخت از زباله را انجام دادیم که نتایج به دست آمده در قالب بسته های مشارکت و سرمایه گذاری ارائه و در همین ارتباط جلسات متعددی نیز با شرکت ها و سرمایه گذاران انجام پذیرفته است .

گلستان دو کارخانه کمپسوست در آزادشهر و آق قلا دارد.