تمرکز، پشتکار و اشتیاق سرلوحه کار نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین یادواره درگذشتگان پیش کسوت ناجا ظهر دوشنبه با حضور سردار مصطفی مکاری پور رئیس کانون بازنشستگان ناجا، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان، حجت الاسلام بهبودی مسئول ستاد اقامه نماز استان، جمعی از فرماندهان و کارکنان انتظامی قزوین در مسجد کریم اهل بیت(ع) قزوین برگزار شد.

سردار مصطفی مکاری پور در این مراسم با تجلیل از خدمات کارکنان و ماموران نیروی انتظامی اظهارداشت: برگزاری یادواره درگذشتگان ناجا از ابتکارات جدیدی است که اولین دوره آن در استان قزوین با حمایت جدی فرمانده استان برگزار شده که این مسیر با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: پلیس در عرصه امنیت و نظم جامعه و دفاع در برابر تهدیدات نرم و سخت و نیز دوران دفاع مقدس نقش مهم و تاثیرگذاری داشته و تقدیم 115 شهید، 120 جانباز و 36 آزاده بیانگر ایثار ماموران در صیانت از جان و مال و ناموس و تامین امنیت و نظم جامعه است.

193 هزار نفر تحت پوشش کانون بازنشستگان ناجا

مکاری پور تصریح کرد: برای اثربخشی به فعالیتهای این نیرو مهمترین اولویت و محور فعالیتها در تمرکز، پشتکار و اشتیاق برنامه ها تعریف شده که می تواند در موفقیت امور موثر باشد.

رئیس کانون بازنشستگان ناجا بیان کرد: راه اندازی کانون بازنشستگان در تکریم جایگاه پیش کسوتان ناجا می تواند کارساز باشد و در حال حاضر 193 هزار نفر تحت پوشش این کانون در سراسر کشور قرار گرفته اند.

وی یادآورشد: امروز برگزاری یادواره 93 نفر از پیش کسوتان درگذشته ناجا در استان قزوین گامی است در تقویت جایگاه این خدمتگزاران که تداوم این کار می تواند به افزایش انگیزه فعالان این عرصه کمک کند.

مکاری پور تشکیل اتاق فکر در نیروی انتظامی قزوین با ابتکار سردار جعفری نسب را از کارهای ارزشمند در تکریم ماموران ناجا در استان دانست و گفت: بازنشستگان نیروهای باتجربه ای هستند که می تواند در همه حال به ناجا کمک کنند و همه خود را ملزم می دانیم از استعداد و ظرفیت این افراد زحمتکش بخوبی بهره مند شویم.

این مسئول اظهارداشت: بازنشستگان مجموعه با تجربه، اتاق فکر و نیروی احتیاطی ناجا محسوب می شوند که با ارتباط موثر با آنها می توان برنامه های هدفمند و ثمربخشی را اجرایی کرد.

در ادامه مراسم مداحی برگزار شد.