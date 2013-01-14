به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده حق‌شنو از نویسندگان و منتقدین ادبی کشور و که آثاری چون «من بی‌تصویر»، مجموعه داستان «شمع آجین»، مجموعه نقد داستان‌های کودک و نوجوان با عنوان «جستار دیگر 3»، «برهنه‌های بی‌احساس» و مقالات و نقدهایی در نشریه فرهنگ و هنر را در کارنامه خود دارد.

هدف از برگزاری این نشست، معرفی نویسنده، دستاوردهای موفق زندگی، آثار وگفتگوی صمیمانه با وی و همچنین تبادل نظر و دیدگاه‌ها مخاطبان و اعضای کتابخانه امیرکبیر با این میهمان است.

شهروندان منطقه یک نویسندگان و شاعران محل سکونت خود را برای حضور در نشست‌هایی صمیمی با اهالی محل معرفی می‌کنند و کتابخانه های امیرکبیر، دکتر عظیمی و دارآباد سلسله نشست‌های نوبت همدلی با حضور این نویسندگان برگزار می‌کنند.

این نشست پنجشنبه 28 دی ماه ساعت 15 به آدرس بزرگره صدر بلوار کاوه بوستان قیطریه فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود.