  1. عناوین کل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

آموزش پیشگیری از حوادث احتمالی به بیش از 200نفر از بسیجیان محمدشهری

آموزش پیشگیری از حوادث احتمالی به بیش از 200نفر از بسیجیان محمدشهری

کرج- خبرگزار مهر: مسئول بهداشت و درمان ناحیه مقاومت بسیج جوادالائمه(ع) محمد شهر کرج از برگزاری کلاس‏های آموزش خودامدادی و دگرامدادی با حضور بسیجیان ناحیه جوادالائمه(ع) استان البرز خبر داد.

زهرا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر درباره محتوای آموزشی این کلاس‏ها توضیح داد: امدادگران بسیجی در این کارگاه آموزشی با مباحثی همچون علائم حیاتی بدن، انواع خفگی ها، علائم و نشانه های آن، اقدامات و کمک های اولیه انفرادی و گروهی آشنا شدند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی امداد رسانی به افراد آسیب دیده و برآورد کردن نیازهای خود در هنگام سانحه و ارائه آموزشی های لازم در پیشگیری از حوادث احتمالی است.

به گفته رستمی در این دوره که در چند مرحله برگزار شده است بالغ بر 200 نفر از امدادگران بسیجی حضور داشته‏‏اند که پس از گذراندن آموزش‏های مربوطه گواهینامه خودامدادی و دگرامدادی به آنان اعطا شد.  

ناحیه مقاومت بسیج جوادالائمه (ع) در جنوب شهرستان کرج قرار گرفته است و حوزه‏‏های شهرهایی همچون محمدشهر، ماهدشت و مشکین‏دشت را تحت پوشش قرار می‏دهد.

کد مطلب 1790654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه