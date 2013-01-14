آموزش پیشگیری از حوادث احتمالی به بیش از 200نفر از بسیجیان محمدشهری

زهرا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر درباره محتوای آموزشی این کلاسها توضیح داد: امدادگران بسیجی در این کارگاه آموزشی با مباحثی همچون علائم حیاتی بدن، انواع خفگی ها، علائم و نشانه های آن، اقدامات و کمک های اولیه انفرادی و گروهی آشنا شدند.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی امداد رسانی به افراد آسیب دیده و برآورد کردن نیازهای خود در هنگام سانحه و ارائه آموزشی های لازم در پیشگیری از حوادث احتمالی است.
به گفته رستمی در این دوره که در چند مرحله برگزار شده است بالغ بر 200 نفر از امدادگران بسیجی حضور داشتهاند که پس از گذراندن آموزشهای مربوطه گواهینامه خودامدادی و دگرامدادی به آنان اعطا شد.
ناحیه مقاومت بسیج جوادالائمه (ع) در جنوب شهرستان کرج قرار گرفته است و حوزههای شهرهایی همچون محمدشهر، ماهدشت و مشکیندشت را تحت پوشش قرار میدهد.
کرج- خبرگزار مهر: مسئول بهداشت و درمان ناحیه مقاومت بسیج جوادالائمه(ع) محمد شهر کرج از برگزاری کلاسهای آموزش خودامدادی و دگرامدادی با حضور بسیجیان ناحیه جوادالائمه(ع) استان البرز خبر داد.
زهرا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر درباره محتوای آموزشی این کلاسها توضیح داد: امدادگران بسیجی در این کارگاه آموزشی با مباحثی همچون علائم حیاتی بدن، انواع خفگی ها، علائم و نشانه های آن، اقدامات و کمک های اولیه انفرادی و گروهی آشنا شدند.
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