آموزش پیشگیری از حوادث احتمالی به بیش از 200نفر از بسیجیان محمدشهری

زهرا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر درباره محتوای آموزشی این کلاس‏ها توضیح داد: امدادگران بسیجی در این کارگاه آموزشی با مباحثی همچون علائم حیاتی بدن، انواع خفگی ها، علائم و نشانه های آن، اقدامات و کمک های اولیه انفرادی و گروهی آشنا شدند.



وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی امداد رسانی به افراد آسیب دیده و برآورد کردن نیازهای خود در هنگام سانحه و ارائه آموزشی های لازم در پیشگیری از حوادث احتمالی است.



به گفته رستمی در این دوره که در چند مرحله برگزار شده است بالغ بر 200 نفر از امدادگران بسیجی حضور داشته‏‏اند که پس از گذراندن آموزش‏های مربوطه گواهینامه خودامدادی و دگرامدادی به آنان اعطا شد.



ناحیه مقاومت بسیج جوادالائمه (ع) در جنوب شهرستان کرج قرار گرفته است و حوزه‏‏های شهرهایی همچون محمدشهر، ماهدشت و مشکین‏دشت را تحت پوشش قرار می‏دهد.