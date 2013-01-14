قندیل های یخی روی پشت بام های نورآباد/ کاهش شدید دمای هوا

به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوای شهرستان دلفان طی روزهای گذشته پس از بارش برف با کاهش محسوس مواجه شده است به طوریکه در شبهای گذشته رکوردهای منفی 24 و منفی 17 درجه نیز در این شهرستان به ثبت رسیده است، موضوعی که موجب یخبندان در این شهرستان شد.

کاهش درجه دمای هوا موجب یخ زدگی بسیاری از لوله های آب، وسائل نقلیه، جایگاه های سوخت سی ان جی، معابر و کوچه های سطح شهر و کندی عبور و مرور در این شهرستان شده است.

این امر در حالیست که طی روزهای گذشته که شدت این پدیده در سطح شهرستان بیشتر بود شورای آموزش و پرورش دلفان نیز شروع مدارس ابتدایی نوبت صبح را با یک ساعت تاخیر اعلام کرده بود.

همچنین علی رغم باز شدن راه بسیاری از روستاهای این شهرستان بازگشایی برخی محورهای روستایی دلفان پس از بارش سنگین برف همچنان ادامه دارد.

مهدی شجاعی بخشدار کاکاوند شهرستان دلفان پیش از این به مهر گفته بود که در پی بارش سنگین برف در این شهرستان اکثر محورهای روستایی این شهرستان مسدود شد که خوشبختانه با تلاش به موقع ماموران راهداری بیشتر این محورها باز شده است.

بنابر این گزارش در پی بارش سنگین برف در شهرستان دلفان راه ارتباطی 400 روستای این شهرستان با مرکز شهرستان در اواخر هفته گذشته قطع شد که هم اکنون عمده این محورهای بازگشایی شده است.

شهرستان دلفان با دو هزار و 740 کیلومتر مربع وسعت یکی از شهرستانهای کوهستانی و سردسیر استان لرستان است که در شمال غربی این استان قرار دارد.