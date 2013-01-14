به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته وقف اظهار داشت: یزد از لحاظ تعداد موقوفه و رقبه از استانهای برتر کشور به شمار می رود اما به لحاظ درآمدی در ردیف استانهای آخر است.

وی افزود: هم اکنون حدود 12 هزار موقوفه با 42 هزار رقبه در استان یزد به ثبت رسیده اما درآمد سالانه آنها کمتر از یک میلیارد تومان است.

عادل عنوان کرد: همچنین در استان یزد 103 امامزاده و بقعه متبرکه دارای شناسنامه وجود دارد که درآمد آنها سالانه حدود 1.5 میلیارد تومان است که 30 درصد آن صرف هزینه های جاری، 40 درصد هزینه های عمرانی و 20 درصد برنامه های فرهنگی می شود و تنها 10 درصد به عنوان حق التصدی به خزانه دولت واریز می شود.

تنها 20 امامزاده از بین 103 امامزاده استان یزد درآمد دارند

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نحوه اداره و برنامه اداره اوقاف برای امامزاده های بی درآمد یا کم درآمد استان یزد اظهار داشت: در استان از میان 103 امامزاده و بقعه متبرکه موجود شاید تنها 20 امامزاده دارای درآمد باشند و بقیه امامزاده بی درآمدند.

عادل عنوان کرد: امامزاده های بی درآمد اکنون با مشکلات عمرانی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و اداره آنها به سختی انجام می شود.

تلاش برای گسترش برنامه های فرهنگی و افزایش حضور مردم در امامزاده های بی درآمد

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم حضور مردم را در این امامزاده ها بیشتر کنیم، این امامزاده ها نیز به درآمد و شکوفایی می رسند.

عادل تصریح کرد: در تلاشیم فعالیت های فرهنگی این امامزاده ها را برای افزایش حضور مردم گسترش دهیم تا در پرتو حضور مردم، این امامزاده ها نیز رونق بگیرند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین با اشاره به وقف های جدید صورت گرفته در استان یزد اظهار داشت: امسال 22 وقف جدید در استان یزد انجام شده و در مجموع طی پنج سال گذشته میزان وقفیات استان هر سال در حال افزایش است.

وی با اشاره به موقوفه خواری در استان یزد عنوان کرد: متاسفانه در یزد نیز موقوفه خواری داریم و تعداد زیادی پرونده نیز در واحد حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد در این راستا در دست پیگیری است.

بدهی ادارات یزد به اوقاف هنوز پرداخت نشده است

عادل همچنین با اشاره به مستاجران بدهکار موقوفات استان یزد بیان داشت: بیشترین بدهی مستاجران وقف در استان یزد مربوط به ادارات مستقر در بلوار دانشجو و در موقوفه مرحوم ابوالقاسم رشتی است که رقم آن به بیش از 10 میلیارد تومان می رسد.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان یزد مصوب شد مبلغی بابت پرداخت این بدهی پذیره اختصاص یابد، افزود: با وجود پیگیری استاندار و مکاتبات اداره کل اوقاف، هنوز هیچ مبلغی برای این امر اختصاص نیافته است.

عادل در این نشست همچنین به تشریح برنامه های هفته وقف پرداخت و گفت: از خبرنگاران فعال در این حوزه در مرکز استان یزد تجلیل می شود.

از 21 تا 27 دی ماه به عنوان هفته وقف تعیین و نامگذاری شده است.