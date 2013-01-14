مصرف سوخت موتورسیکلت در کشور دوبرابر استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنژاد معاون وزیر نفت نیز درمراسم صنعت سبز گفت: کشور ایران تلاش گسترده‌ای برای توسعه پایدار دارد و وزارت نفت نیز در این زمینه اقدامات مختلفی را انجام داده است.

وی افزود: هدفمندسازی قیمت‌های عوامل انرژی یکی از این اقدامات است. اگر این هدفمندی نبود امسال فقط در عامل بنزین روزانه 120 میلیون لیتر مصرف داشتیم در حالی که اکنون به 61 میلیون لیتر در سال رسیده است.

محمدنژاد بهینه‌سازی کیفیت سوخت و مصرف انرژی را از جمله کارهای انجام شده توسط وزارت نفت عنوان کرد و ادامه داد: مصرف انرژی ما در کشور 4 برابر متوسط جهانی است به عنوان مثال 4 برابر کشور ژاپن مصرف انرژی داریم.

به گفته معاون وزیر نفت طرحی را برای خروج خودروهای فرسوده در کشور داریم که اگر این طرح اجرایی شود در طول 3 سال همه خودروهای فرسوده را از چرخه خارج خواهیم کرد.

به گفته محمدنژاد، بیش از 9 میلیون موتورسیکلت در کشور ما تردد می‌کند که متوسط مصرف سوخت آنها 3.5 لیتر در 100 کیلومتر است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: بیش از 40 درصد مصرف انرژی ما در بخش خانگی است که هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در طرح آماک از تولید 6 مییون تن دی اکسید کربن جلوگیری می شود افزود: در طرح خارک -مهرگان حدود 2 میلیارد دلار هزینه شده است که اگر این طرح به نتیجه برسد سالانه از تولید 14 میلیون تن co2 جلوگیری می‌شود.

محمد نژاد در ادامه گفت: در پروژه کهاب که تا کنون 30 درصد پیشرفت داشته است سالانه از تبخیر 120 میلیون لیتر بنزین جلوگیری می شود که نقش مهمی در کاهش آلاینده ها دارد.

به گفته وی، از ابتدای دهه فجر امسال تولید بنزین یورو 4 در پالایشگاه شازند آغاز می شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا کنون 8 میلیارد دلار برای اصلاح استاندارد سوخت در 9 پالایشگاه کشور هزینه شده است اظهار داشت: برای ارتقا کامل سوخت در این پالایشگاهها به 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که تا پایان سال 92 این اتفاق می افتد.

وی یاد آور شد: در راستای حفظ محیط زیست در حال حاضر 40 درصد مساحت پالایشگاهها به فضای سبز اختصاص دارد و در بندر امام خمینی وزارت نفت بیش از 8 میلیون اصله نهال حرا که غنی ترین گونه به لحاظ ذخیره کربن است کاشته است.

