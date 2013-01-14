611 معلم نمونه همدان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان افزود: با توجه به سهمیه 611 نفری که برای انتخاب معلمان نمونه در استان همدان در نظر گرفته شده 87 نفر در سطح استان، دو نفر در سطح کشوری و مابقی در سطح مناطق معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع 26 هزار معلم در مدارس استان همدان فعالیت می کنند، گفت: برای 29 دوره بزرگداشت مقام معلم در اردیبهشت سال آینده دو و نیم درصد معلمان شناسایی و مورد تکریم و تجلیل قرار می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: برای انتخاب معلمان نمونه هزار امتیاز در شاخصه های ارزشی، دانش، معرفتی و مهارتی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش استان همدان سال گذشته رتبه نخست کشوری را کسب کرد، افزود: به همین منظور روز پنج شنبه 28 دی ماه جاری در کانون مهدیه همدان همایش شوراهای آموزش و پرورش با سخنرانی امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراها در مجلس برگزار می شود.

حسنی محتشم بیان کرد: در استان همدان 19 پژوهش سرا وجود دارد که در زمینه فعالیت پژوهش سراها نیز رتبه سوم کشوری از آن همدان شده است.

وی درباره استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس نیز تأکید کرد: در مدارس استان همدان بخاری چکه‌ای وجود ندارد و تنها 14 درصد مدارس از بخاری نفتی استاندارد استفاده می کنند و مابقی مجهز به سیستم پکیج، شوفاژ و بخاری گازی هستند.

وی عنوان کرد: باید به مرور از محل تملک سرمایه ای استان همدان بخاری گازی ها را در سطح مدارس تبدیل به سیستم مرکزی حرارتی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان درباره مشکلات پرداخت حقوق فرهنگیان نیز عنوان کرد: خوشبختانه در بحث پرداخت حقوق فرهنگیان مشکلی وجود ندارد و روز 25 هر ماه حقوق ها پرداخت می شود و فقط حقوق بازنشستگان در ماه گذشته با تأخیر واریز شد.

وی ادامه داد: در بحث اضافه تدریس و حق برگزاری امتحانات دی ماه پرداختی نداشته ایم که باید تعیین تکلیف شود.