  1. عناوین کل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

باباخانی عنوان کرد:

مسکن مهر قمیت مسکن در اردبیل را متعادل کرده است

مسکن مهر قمیت مسکن در اردبیل را متعادل کرده است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: پروژه مسکن مهر با ممانعت از افزایش قیمتها، موجب جلوگیری از رشد غیر منطقی قیمت مسکن شده است.

شهرام باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تحویل پروژه های مسکن مهر با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از افزایش قیمت مسکن ممانعت کرده است.

وی افزود: این پروژه علاوه بر خانه دار کردن اقشار کم درآمد در افزایش اشتغال استان نیز تاثیرات مثبتی داشته است.

به گفته بابا خانی در حال حاضر 38 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان اردبیل به مرحله عقد قرار داد رسیده   و امید می رود این تعداد به 40 هزار واحد نیز برسد.

به گفته مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تاکنون بیش از 10 هزار واحد مسکن مهر اعم از 99 ساله، خود مالکین و بافت فرسوده در استان تحویل شده است.

باباخانی تاکید کرد: مابقی واحدهای نیز تا پایان سال جاری و نهایتا تا نیمه اول سال آینده واگذار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص زیرساختهای واحدهای مسکن مهر اضافه کرد: عمده عملیات زیر ساخت و شبکه گذاری به اتمام رسیده و خدمات برق و آب و فاضلاب نیز مطابق با تعهدات دستگاههای اجرایی مربوطه برای تمامی واحدهای قابل سکونت ارائه خواهد شد.
 

کد مطلب 1790675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید