مسکن مهر قمیت مسکن در اردبیل را متعادل کرده است

شهرام باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تحویل پروژه های مسکن مهر با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از افزایش قیمت مسکن ممانعت کرده است.

وی افزود: این پروژه علاوه بر خانه دار کردن اقشار کم درآمد در افزایش اشتغال استان نیز تاثیرات مثبتی داشته است.

به گفته بابا خانی در حال حاضر 38 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان اردبیل به مرحله عقد قرار داد رسیده و امید می رود این تعداد به 40 هزار واحد نیز برسد.

به گفته مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تاکنون بیش از 10 هزار واحد مسکن مهر اعم از 99 ساله، خود مالکین و بافت فرسوده در استان تحویل شده است.

باباخانی تاکید کرد: مابقی واحدهای نیز تا پایان سال جاری و نهایتا تا نیمه اول سال آینده واگذار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص زیرساختهای واحدهای مسکن مهر اضافه کرد: عمده عملیات زیر ساخت و شبکه گذاری به اتمام رسیده و خدمات برق و آب و فاضلاب نیز مطابق با تعهدات دستگاههای اجرایی مربوطه برای تمامی واحدهای قابل سکونت ارائه خواهد شد.

