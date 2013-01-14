450مدرسه مروج سلامت در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تاجماه یزدانپاه افزود: هدف ازتشکیل مدارس مروج سلامت استان، ارتقای سلامت اندیشه و رفتاردانش آموزان، بهبود سلامت محیط و ایمنی مدرسه، ترویج تحرک بدنی بین دانش آموزان و معلمان، مراقبت از سلامت دانش آموزان، بهبود تغذیه و ارتقای امنیت غذایی دانش آموزان است.

وی از تشکیل کمیته استانی مدارس مروج سلامت در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، خبر داد و اظهار داشت: برگزاری دوره های ضمن خدمت مربیان بهداشت مدارس مروج سلامت، وجود اتاق بهداشت و پایگاه تغذیه در مدارس مروج سلامت، اولویت اجرای برنامه های مرتبط با سلامت و تجهیز مدارس مروج سلامت، مهمترین دستاوردهای این کمیته بود.

تعامل بیمارستان و انتقال خون از آسیب به بیماران پیشگیری می کند

مدیرعامل بیمارستان شهیدبهشتی یاسوج، گفت: تعامل و همفکری بیمارستان و سازمان انتقال خون، موجب می شود بیماران نیازمند به فرآورده های خونی، دچار آسیب نشوند.

امیر عنبری افزود: مسولین بخشها، باید مشکلات احتمالی در خصوص فرآورده های خونی را با دقت به مسئول انتقال خون گزارش داده و در تمام مراحل نیز نظارت کامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح آگاهی کارکنان و تقویت حس مسئولیت آنان در قبال وظیفه سنگین خدمت رسانی به بیماران ضروری است، اظهار داشت: بازرسان معرفی شده باید به اطلاعات دستگاه اجرایی تسلط کامل داشته و مسائل را بدون غرض ورزی و کلی گویی بررسی کنند.

عنبری یادآور شد: طبق آیین نامه اجرایی، باید همواره چهار واحد خون به صورت رزرو شده برای بیماران اورژانسی و دو واحد برای سایر بیماران، در بیمارستان وجود داشته باشد.

وی افزود: در نشست بانک خون بیمارستان شهید بهشتی یاسوج که با حضور متخصصان و کارشناسان انتقال خون برگزار شد، چالشهای موجود در ارتباط با تعامل سازمان انتقال خون و بیمارستان شهید بهشتی بررسی شده و بر تداوم همکاری این دو مجموعه تاکید شد.

هاری شایع ترین بیماری ویروسی کشنده در دنیاست

کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان دنا، گفت: هاری شایع ترین بیماری ویروسی کشنده در دنیا بوده و در حیوانات خونگرم شیوع می یابد.

جواد هارونی افزود: بیماری هاری غالبا از راه گازگرفتن حیوانات وحشی به انسان منتقل شده و به دو صورت خاموش و خشمگین بروز می کند.

وی با اشاره به علائم نوع خاموش بیماری هاری، اظهار داشت: حیوانات مبتلا به این نوع از بیماری، آرام و فرمانبردار شده و کم کم اندام های حرکتی فلج می شوند.

این کارشناس آموزش سلامت، با بیان اینکه حیوانات مبتلا به نوع خشمگین نیز به سرعت دچار تغییر خلق و خو شده و حمله می کنند، تصریح کرد: انتقال ویروس هاری به انسان، موجب تبدیل شدن آن به عفونت فوق حاد در مغز شده و با توجه به ناحیه گزیدگی، 15 تا 60روز بعد علائم بالینی آشکار می شود.

55تا 100هزارنفر در دنیا سالانه به علت بیماری هاری می میرند

وی تب، گلو درد، گیجی و تحریک پذیری را علائم غیر اختصاصی و اولیه بیماری دانست و افزود: در ادامه مرحله حاد بیماری به دو صورت خاموش و خشمگین بروز می یابد.

هارونی عنوان کرد: تحریک پذیری و توهم، انقباض شدید عضلانی، انقباض حنجره و ریزش شدید بزاق، فلجی، ترس از آب و نور، مشخص ترین علایم نوع خشمگین بیماری هاری در انسان است.

این کارشناس آموزش سلامت، یادآور شد: مبتلایان به نوع خاموش بیماری هاری نیز به تدریج هوشیاری خود را از دست داده، دچار فلج اندام ها شده و جان خود را از دست می دهند.

هارونی با بیان اینکه بیماری هاری سالانه جان 55 تا 100 هزار نفر از مردم دنیا را می گیرد، تاکید کرد: در صورت گاز گرفتگی به وسیله حیوانات، واکسیناسیون و شست و شوی محل زخم با آب و صابون، خطر ابتلا به عوارض این بیماری را کاهش می دهد.