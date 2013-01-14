لزوم اختصاص دو درصد درآمد شهرداری به ورزش همگانی/ 60 همایش همگانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رزمگیر ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی هیئت ورزش همگانی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه تا کنون هیچ کدام از شهرداری های استان و شهرستان ها این اعتبار را به هیئت همگانی اختصاص نداده است.

وی افزود: انتظار می رود با تخصیص دو درصدی درآمد شهرداری ها به هیئت همگانی شاهد تحول عظیمی در این رشته ورزشی در سطح استان باشیم.

رئیس هیئت ورزش همگانی کردستان بیان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات نیاز است با اقتصاد مقاومتی و جذب اسپانسر از موانع پیش رو عبور کنیم.

رزمگیر یادآور شد: قرار دادن باشگاه بعثت در اختیار ورزش همگانی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان گامی موثر در راستای توسعه این رشته ورزشی است.

وی ادامه داد: هیئت های شهرستانی در بحث ارائه گزارش مالی و فنی، اقدامات و فعالیت های انجام شده به هیئت استان فعال نیستند و ارائه عملکرد شهرستان ها هر سه ماه یک بار به هیئت استان ضروری است.

رئیس هیئت ورزش همگانی کردستان گفت: احداث جاده سلامت در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی در استان کردستان به ویژه شهر سنندج ضروری است و انتظار می رود که در راستای عملی کردن این مهم اقدامات بهتری از سوی مدیران و مسئولان استان اجرایی شود.

برگزاری 60 مورد همایش پیاده رویی در کردستان

رزمگیر اظهار داشت: برگزاری 60 مورد همایش پیاده رویی در کردستان یکی از اقدامات موثر در راستای ترویج ورزش همگان در سطح استان است.

وی افزود: هیئت همگانی مختص به زمان و مکان خاصی نیست و باید در طول سال فعالیت های متناسب با موقعیت را داشته باشد.

شورای ورزش استان تشکیل می شود

در ادامه این جلسه مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی شورای ورزش استان تشکیل می شود.

مهران تیشه گران یادآور شد: ورزش همگانی سلامت جامعه را تضمین می کند و توسعه این رشته ورزشی سلامت جامعه را تضمین می کند.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: انتظار می رود با تعامل و برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک شاهد توسعه هر چه بهتر این رشته ورزشی در سطح استان باشیم.