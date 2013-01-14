نگرانی سعودیها از تقویت روابط ایران و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اخبار الیوم ، "محمد عبدالله آل زلقه" نماینده سابق مجلس مشورتی عربستان در اظهاراتی با ابراز نگرانی از بهبود روابط ایران و مصر، مدعی شد: ایران از مشکلات اقتصادی و انزوای سیاسی و بین المللی رنج می برد و این مسئله برای روابط ایران و مصر مشکل ساز است.

این نماینده سابق مجلس مشورتی در گفتگو با شبکه ONTV درباره روابط ایران و مصر شروع به جوسازی و ادعا کرد : اگر مصر بخواهد از تجربه های ایران در مسائل نظامی و امنیتی دنباله روی کند، با فاجعه بزرگی روبرو می شود.

خاطرنشان می شود اظهارات این نماینده سابق سعودی در پی سفر اخیر "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه ایران به مصر مطرح شده است.