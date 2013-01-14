  1. بین الملل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

سفر صالحی به قاهره آشکار کرد؛

نگرانی سعودیها از تقویت روابط ایران و مصر

نگرانی سعودیها از تقویت روابط ایران و مصر

یکی از اعضای سابق مجلس مشورتی عربستان سعودی با اشاره به سفر اخیر وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مصر، از تقویت روابط دو کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اخبار الیوم ، "محمد عبدالله آل زلقه" نماینده سابق مجلس مشورتی عربستان در اظهاراتی با ابراز نگرانی از بهبود روابط ایران و مصر، مدعی شد: ایران از مشکلات اقتصادی و انزوای سیاسی و بین المللی رنج می برد و این مسئله برای روابط ایران و مصر مشکل ساز است.

این نماینده سابق مجلس مشورتی در گفتگو با شبکه ONTV  درباره روابط ایران و مصر شروع به جوسازی و ادعا کرد : اگر مصر بخواهد از تجربه های ایران در مسائل نظامی و امنیتی دنباله روی کند، با فاجعه بزرگی روبرو می شود.

خاطرنشان می شود اظهارات این نماینده سابق سعودی در پی سفر اخیر "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه ایران به مصر مطرح شده است.

کد مطلب 1790692

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