احداث مجموعه اقامتی رفاهی در اردستان با کمک بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی بخشایی \پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران دغدغه مردم اردستان را ورودی بیضی شکل میدان ورودی از سمت کاشان عنوان کرد و اظهار داشت: برای تکمیل این ورودی 2 میلیارد تومان اعتبار لازم است که 350 میلیون تومان اولیه آن توسط استاندار اختصاص پیدا کرده است که پس از تأمین عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با اشاره به پروژه احداث ساختمان آتش نشانی و تجهیز خودروی پیشرفته افزود: یکی از پروژه‌های مهم شهرداری خرید 30 هکتار زمین معروف به زمین‌های"میر علی نقی" است که با امکاناتی همچون قنات و برآورد ارزش فعلی آن 3 میلیارد تومان است.

شهردار اردستان تصریح کرد: این مزرعه قابلیت احداث یک مجموعه فرهنگی و تفریحی، رفاهی و نیز اقامتی را داشته و به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی برای این مجموعه هستیم.

وی به تعریض و جدول گذاری و آسفالت خیابان بهزیستی اردستان با اعتبار 70 میلیون تومانی اشاره کرد و گفت: احداث بلوار دانشجو، خیابان انتظامی با اعتبار 200 میلیون تومان انجام شده است.

بهره برداری از سه پروژه در دهه فجر



بخشایی در ادامه به پروژه های دهه فجر اشاره کرد و گفت: تعریض و جدول گذاری خیابان کبودان را با پیشرفت 80 درصدی، بهره برداری از باغ بانوان در زمینی بالغ بر یک هزار و 500 متر با پیشرفت 90 درصدی و احداث باند رینگ غربی حد فاصل دانشگاه آزاد تا گلزار شهدای ابالی، اصلاح تقاطع هندسی ورودی شهرک کاوه، نکوسازی و المان خیابان آتش نشانی و میدان امام حسین را با پیشرفت 95 درصدی از جمله پروژه‌های دهه فجرعنوان کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک 6 میلیارد تومان صرف فعالیت های عمرانی شهر اردستان شده است، افزود: برای تکمیل نهایی پروژه‌های نیمه تمام نزدیک 600 میلیون اعتبار لازم است.

شهردار اردستان آماده سازی پارکینگ عمومی شهر با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه در زمینی بالغ بر 5 هزار مترمربع و نیز احداث حمام عمومی با همکاری اوقاف و امور خیریه و با استفاده از انرژی خورشیدی را از پروژه‌هایی عنوان کرد که تا اواخر هفته جاری کلنگ زنی می‌شود.

پل زیر گذر ورودی شهر با 7 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است



بخشایی به پروژه‌های در حال انجام اشاره کرد و افزود: پل زیر گذر ورودی شهر از سمت جنوب دانشگاه پیام نور با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، احداث ترمینال مسافربری برون شهری با پیشرفت 35 درصدی، تکمیل نکوسازی، فضاسازی، آب نما و نور پردازی بلوار دانشجو از پروژه های در حال انجام است.

افتتاح ورزشگاه زودخانه‌ای تا دو سال آینده



وی احداث ورزشگاه پهلوانی و زورخانه‌ای با پیشرفت ابتدایی فونداسیون را از پروژه‌هایی دانست که تا دو سال آینده بهره برداری و تا تکمیل نهایی به 500 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

شهردار اردستان افزود: این شهرستان یک هزار و 200 هکتار مساحت و جمعیتی بالغ بر 16 هزار نفر و 12 محله و پنج شهرک جدیدالاحداث دارد.

وی اضافه کرد: شهرستان اردستان از نظر موقعیت جغرافیایی شمال شرق اصفهان و در مسیر کریدور شمال به جنوب کشور و هفت کیلومتر از ضلع شرقی مسیر ترانزیت دارد.

