همایش توسعه چشم اندازها و چالش های نهاوند در تهران برگزار می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای فرهنگ غنی و ریشه داری است که در میان اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران و سیاستمداران از جایگاه والایی برخوردار است.

سنایی گفت: برگزاری همایش دانشجویی توسعه، چشم اندازها و چالش های نهاوند در واقع تجلیل از هویت شهرستان نهاوند است و فرهنگ غنی نهاوند را در برابر نسل حاضر و مردم به نمایش می گذارد.

وی افزود: همایش توسعه، چشم اندازها و چالش های نهاوند در پنج محور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و توسعه منطقه ای برگزار میشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهاوند شهری کهن و با ارزش در تاریخ ایران است که در زمانها و ایام مختلف در تاریخ این کشور تأثیر گذار بوده است.

مهدی سنایی عنوان کرد: نهاوند به اندازه تاریخ و قدمت خود پیشرفت نکرده در حالیکه این شهرستان دارای ظرفیت و توانایی مستعدی برای توسعه و پیشرفت است.

سنایی گفت: ارائه راهکار و شناخت عوامل رشد و شکوفایی کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و عمران و زیر بنایی نهاوند از جمله موضوعات مهم در این همایش است.

وی گفت: 80 درصد وقت مدیر باید صرف برنامه‌ریزی برای امورات کلان و اساسی باشد و 20 درصد هم صرف امورات روزمره شود که این نوع مدیریت راه توسعه و پیشرفت نهاوند را هموار میکند.