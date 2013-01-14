264 پرونده قاچاق در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر دوشنبه در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: این پرونده ها به ارزش 138 میلیارد و 678میلیون و 702 هزار و 417 ریال تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا برای 227 نفر تشکیل پرونده شده و مقامات قضایی معرفی شده اند.

خاشی با بیان اینکه میزان جرایم تعیین شده برای این مقدار کالای قاچاق 297 میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این رقم نسبت به سال گذشته 359 درصد رشد داشته است.

سرپرست گمرکات خراسان جنوبی به صادرات قطعی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرکات مستقر در بازارچه های مرزی گلوورده، یزدان، ماهیرود و دوکوهانه در هشت ماهه نخست امسال اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت چهار هزار و 414 اظهارنامه صادراتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این اظهارنامه ها ارزش 124 میلیون و 983 هزار و 75 دلار و به وزن 288 هزار تن بوده است.

خاشی با بیان اینکه تشکیل این میزان اظهارنامه صادراتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد یک درصد و از نظر ارزش شش درصد رشد را نشان می دهد، افزود: این رقم از نظر وزن 17 درصد کاهش یافته است.

وی به صادرات ماده 210 (کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرکات استان اشاره کرد و افزود: تعداد پروانه ارائه شده پنج هزار و 262 فقره به ارزش 186 میلیون و 102هزار و 992 دلار بوده است.

سرپرست گمرکات خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این صادرات به وزن بیش از 136 هزار تن بوده است.