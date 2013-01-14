  1. عناوین کل
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

خاشی:

264 پرونده قاچاق در خراسان جنوبی تشکیل شد

264 پرونده قاچاق در خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست گمرکات خراسان جنوبی از تشکیل 264 فقره پرونده قاچاق کالا در 9 ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر دوشنبه در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: این پرونده ها به ارزش 138 میلیارد و 678میلیون و 702 هزار و 417 ریال  تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا برای  227 نفر تشکیل پرونده شده و مقامات قضایی معرفی شده اند.

خاشی با بیان اینکه میزان جرایم تعیین شده برای این مقدار کالای قاچاق 297 میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این رقم  نسبت به سال گذشته 359 درصد رشد داشته است.

سرپرست گمرکات خراسان جنوبی به صادرات قطعی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرکات مستقر در بازارچه های مرزی گلوورده، یزدان، ماهیرود و دوکوهانه در هشت ماهه نخست امسال اشاره کرد و بیان داشت: در این مدت چهار هزار و 414 اظهارنامه صادراتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این اظهارنامه ها ارزش 124 میلیون و 983 هزار و 75 دلار و به وزن 288 هزار تن بوده است.

خاشی با بیان اینکه تشکیل این میزان اظهارنامه صادراتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد یک درصد و از نظر ارزش شش درصد رشد را نشان می دهد، افزود: این رقم از نظر وزن 17 درصد کاهش یافته است.

وی به صادرات ماده 210 (کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور، خروجی از گمرکات استان اشاره کرد و افزود: تعداد پروانه ارائه شده پنج هزار و 262 فقره به ارزش 186 میلیون و 102هزار و 992 دلار  بوده است.

سرپرست گمرکات خراسان جنوبی در پایان یادآور شد:  این صادرات به وزن بیش از 136 هزار تن بوده است.

کد مطلب 1790725

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید