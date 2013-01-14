30 درصد سیمان کشور از طریق گمرکات کرمانشاه صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدالدین گفت: از آغاز سال جاری تاکنون معادل 112 میلیون و 723 هزار 14 دلار انواع سیمان سفید و خاکستری تولید شده در استان کرمانشاه از طریق گمرکات استان به بازارهای مصرف خارجی صادر شده که این میزان 10 درصد از کل صادرات استان را شامل می شود.

سعدالدین گفت: در 9 ماهه سال جاری انواع سیمان سهم نخست میزان صادرات استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: جمهوری اسلامی ایران در9 ماهه سالجاری 630 میلیون و 910 هزار و 130 دلار سیمان به خارج از کشور صادر کرده که 183 میلیون و857 هزارو 273 دلار آن از طریق گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادره شده که حدود 30 درصد از کل صادرات سیمان کشور است.

وی ادامه داد: همچنین این میزان صادرات سیمان برابر با 17 درصد کل ارزش صادرات استان کرمانشاه است.

وی با بیان اینکه پس از سیمان، بستنی رتبه دوم کالای صادراتی را در استان کرمانشاه به خود اختصاص داده‌، تصریح کرد: میزان صادرات این محصول 77 میلیون دلار بوده که این کالا نیز سهم هفت درصدی از کل صادرات استان را دارد.

سعدالدین با اشاره به صادرات 63 میلیون دلار رب گوجه نیز از استان در 9 ماهه سال جاری از استان صادر شده، تصریح کرد: سهم این محصول از کل صادرات استان نیز 6 درصد است.

وی با اشاره به سهم 5 درصدی کیک وبیسکویت در 9 ماهه گذشته سال جاری از صادرات استان، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد صادرات 54 میلیون دلاری کیک و بیسکویت از استان هستیم.