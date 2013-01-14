موقوفات متناسب با نیازها و در مسیر حل مشکلات و معضلات جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محسن کازرونی در همایش استانی وقف یاوران که پیش از ظهر دوشنبه و با هدف معرفی و تجلیل واقفان، خادمان و فعالان وقف استان البرز در کرج برگزار شد، اظهار داشت: برخی از مردم به سبب حق تولیتی که اوقاف در ازای وقف اموال برای خود بر می دارد از گرایش به وقف امتناع می کنند.

وی افزود: برخی قصد دارند تمام و کمال مال خود را وقف کنند و وقتی صحبت از کسر درصدی به عنوان حق تولیت برای سازمان اوقاف می شود تا حدی انگیزه خود برای وقف کردن را از دست می دهند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان اوقاف و فعالان این حوزه حق دارند که در ازای خدمتگزای و کاری که انجام می دهند مبلغی را برای خود بردارند، تصریح کرد: باید در افق اعلا و در حد سازمان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود که تا جایی که امکان دارد این حق تولیت کاهش پیدا کند.

امام جمعه کرج با اشاره به شعار همه واقف باشیم، گفت: این شعاری همراه با شعور و بصیرت بوده و تحقق آن میسر و کافی است اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم جامعه در حوزه وقف مناسب صورت گیرد و در راستای جلب اعتماد مردم تلاش شود تا خود در این سنت حسنه شریک شوند.

حجت الاسلام کازرونی افزود: در حوزه وقف باید به اولویت ها توجه کافی داشته باشیم و باید موقوفات در مسیر حل مشکلات و معضلات جامعه و نیات متناسب با نیازها باشد.

وی تاکید کرد: تنها افرادی که اهل قناعت باشند می توانند وقف کنند و از ثواب تمام نشدنی این سنت حسنه بهره مند باشند.

وی گفت: زنده نگه داشتن سنت و فرهنگ وقف یعنی گام برداشتن و سرمایه گذاری کردن برای توسعه و رشد همه جانبه در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره.

امام جمعه کرج وقف را یکی از عوامل موثر در توزیع عادلانه ثروت در جامعه برشمرد و بر ضرورت توجه به آن تاکید کرد.