47 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب خوزستان عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید لطف الله سپهر پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود اظهار کرد: علی رغم شرایط ویژه اقتصاد فرهنگی کشور اما تمام تفاهم نامه هایی که در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی منعقد شده، اجرا شده اند.

وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در 9ماهه اخیر افزود: برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر، جشنواره ملی شعر خلیج فارس، جشنواره تئاتر استانی و 330 اجرای عمومی در شهرستانها، تئاتر خیابانی، عربی و تئاتر ویژه بانوان و برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی در ماه مبارک رمضان از جمله فعالیتهای موفق فرهنگی استان بوده است.

سپهر با بیان اینکه در سه ماه مانده به پایان سال برنامه های متعددی در استان اجرا می شود، به برگزاری کنگره بزرگ و ملی علامه سید نعمت الله جزایری، جشنواره بین المللی شعر آیات قرآنی، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، جشنواره شعر ناله های فرات و نمایشگاه بزرگ کتاب در خوزستان اشاره کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در استان اظهار کرد: دویست و بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی با حضور ناشران برجسته کشور از فردا 26 دی ماه تا دوم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خوزستان آغاز به کار می کند.



دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان از حضور 440 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب استان خبر داد و گفت: بیش از 50 ناشر از استان خوزستان در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه کتابهای ارائه شده با 40 درصد تخفیف به فروش می رسد، افزود: در نمایشگاه کتاب استانی خوزستان 47 هزار عنوان کتاب به علاقه مندان ارائه می شود که این رقم نسبت به نمایشگاه سال گذشته بیش از هفت هزار عنوان رشد داشته است.

سپهر به عرضه بیش از 500 هزار جلد کتاب در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این تعداد نسبت به نمایشگاه سال گذشته 100 هزار جلد افزایش یافته است.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای رونق بیشتر نمایشگاه از تفکیک کتب عرضه شده در نمایشگاه خبر داد و افزود: به این ترتیب محصولات دانشگاهی، حوزوی، تخصصی، هنر و ادبیات، کشاورزی، علوم آموزشی، درمانی و بهداشتی در غرفه های متعدد تفکیک و مشخص شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: با توجه به اینکه یکی از نقاط ضعف نمایشگاه کتاب سال گذشته بخش حوزوی و دینی بود، امسال غرفه کاملی را به این کتب اختصاص دادیم که بخشی از آن ویژه کودکان و نوجوانان است.

وی همچنین از ارائه و عرضه کتب تازه تالیف در خصوص پیامبر اکرم (ص) با توجه به هتک حرمتهای صورت گرفته خبر داد و گفت: در این نمایشگاه بیش از سه هزار جلد کتاب عربی از تالیفات داخلی و خارجی در حوزه های مختلف ادبیات و معارف نیز عرضه می شود.



سپهر با بیان اینکه متقاضیان خرید کتاب می توانند تا سقف معینی با استفاده از کارت ملی خود نسبت به خرید بن کتاب اقدام کنند، اظهار کرد: این سقف تا 30 هزار تومان و برای دانشجویان و طلاب تا 50 هزار تومان است.



وی نمایشگاه کتاب استان خوزستان را جزو نمایشگاههای برتر کشور برشمرد و گفت: در نمایشگاه سال گذشته بیش از 800 میلیون تومان کتاب فروش رفته و 300 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: نمایشگاه کتاب استان از فردا ساعت 9 تا 12 صبح و 16 تا 22 شب در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان پذیرای علاقه مندان است.

