435 طرح مشاغل خانگی در بستک تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام فولادچنگ با اشاره به اینکه از این تعداد، تاکنون230 طرح مبلغ هشت میلیارد و 595 میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند، افزود: مابقی طرحها نیز منتظر دریافت تسهیلات از بانکها هستند.

به گفته وی، در صورت پرداخت تسهیلات به مجموع طرحهای تصویب شده، زمینه اشتغال 435 نفر در این شهرستان فراهم می شود.

فولادچنگ، بر رونق مشاغل خانگی تاکید کرد و اظهار داشت: امروزه کسب و کارهای خانگی بعنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می‌گردند و باید از این پتانسیل مهم در شهرستان نیز بهره برد.

وی اظهار امیدواری کرد: مدیران دستگاههای اجرایی اهتمام ویژه‌ای برای جذب سهمیه اختصاصی مشاغل خانگی داشته باشند تا باعث ایجاد اشتغال جدید در شهرستان و عمل به تعهد درنظر گرفته شده برای سال جاری شوند.

بیش از دو هزار و 800 فرصت شغلی در بندرلنگه ایجاد شده است

رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی بندرلنگه گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون2 هزار و 839 فرصت شغلی جدید در سامانه رصد ثبت شده است.

عباس رمضانی تعهد شهرستان برای ایجاد اشتغال در سالجاری را سه هزار فرصت شغلی عنوان کرد.

وی، با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان وهمچنین بخش خصوصی در ایجاد این تعداد شغل تلاش کردند، اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال با تلاش وهمت مضاعف مسوولان بتوانیم مابقی تعهدات را را عملی کنیم.

رمضانی در ادامه از بخش کشاورزی بعنوان یکی از مهمترین بازارهای کار بندرلنگه نام برد و گفت: با اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی، تعداد قابل توجهی از جوانان جویای کار شهرستان در این بخش مشغول کار شده اند.

بیش از سه هزار و 500 شغل جدید در رودان ایجاد شد

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری رودان با بیان اینکه 72 درصد سهمیه اشتغال شهرستان محقق شده، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و596 شغل جدید در رودان ایجاد و در سامانه رصد ثبت شده است.

اسمعیل ناصح در حاشیه ششمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان افزود: از این میزان اشتغال ایجاد شده، یک هزار و 860 مورد آن در حوزه کشاورزی، یکهزار و 395 مورد در بخش خدمات و 341 مورد نیز مربوط به حوزه صنعت است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای اجرای تعهدات در زمینه اشتغالزایی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده شرایط شهرستان در زمینه اشتغالزایی در بخش های مختلف، شرایط مطلوب و خوبی را داراست.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری رودان با اشاره به تعهدات شهرستان رودان مبنی بر ایجاد پنج هزار فرصت شغلی تا پایان امسال ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی،تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل،کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان در فرصت باقیمانده به تعهدات خود در زمینه ایجاد اشتغال بطور صد درصد عمل کند.

وی بیان کرد: تمامی مسئولان و دستگاه ها موظف هستند با مشارکت بانک ها زمینه باز پرداخت تسهیلات بانکی را فراهم آورند و لازم است بانک های عامل بر اساس قانون، مقررات و ضمانت های موجود عمل کنند.